L'agent de Mahmoud Bentayeg, défenseur du Zamalek et de la sélection du Maroc, a reconnu que le joueur envisage de changer de nationalité sportive et de représenter la sélection égyptienne lors des compétitions internationales. Mais en a-t-il légalement le droit à ce stade ?

Le nom de Bentayeg a suscité la polémique ces derniers jours, après que des rapports de presse égyptiens ont fait état de son souhait de jouer pour l'Égypte plutôt que pour le Maroc.

Alors que des rapports marocains ont démenti que Bentayeg songe à une telle démarche, Youssef Mossaad, l'agent du joueur marocain, est intervenu pour affirmer le contraire.

Dans des déclarations au journal marocain « Al3omk », Mossaad a indiqué qu'il s'étonnait que Mohamed Ouahbi, le sélectionneur du Maroc, ait ignoré Bentayeg, dont le nom ne figurait pas dans la dernière liste.

Il a précisé que certains responsables en Égypte avaient proposé à Bentayeg de représenter la sélection égyptienne, et que le joueur étudiait de son côté cette possibilité, après avoir eu pour priorité de jouer pour la sélection de son pays, le Maroc.

Selon les rapports de presse, Bentayeg a entamé des démarches et a tenté de se renseigner auprès de la Fédération internationale de football (FIFA) sur la possibilité de changer de nationalité sportive, et attend une réponse.

Un expert juridique précise les conditions

De son côté, l'expert juridique libanais Ralph Chербель a expliqué, dans des déclarations à Kooora, que la FIFA fixe des conditions avant d'accepter le changement de destination d'un joueur au niveau international.

Il a affirmé que, pour qu'un joueur puisse évoluer avec une sélection autre que celle de son pays d'origine, avec laquelle il n'a jamais joué dans aucune des catégories, il doit obtenir la nationalité de la nouvelle sélection, en plus de remplir l'une des conditions suivantes :

- que le joueur soit né dans le pays concerné ;

- que son père ou sa mère soit né dans le pays concerné ;

- que son grand-père ou sa grand-mère soit né dans le pays concerné ;

- qu'il ait vécu sur le territoire du pays concerné pendant une durée d'au moins 3 ans pour les joueurs qui ont commencé à y vivre avant l'âge de dix ans, et d'au moins cinq ans pour les joueurs qui ont commencé à y vivre après l'âge de dix ans.

Au regard de la situation de Bentayeg, il est connu qu'il est né à Casablanca, de père et de mère marocains, et qu'il est actuellement marié à une Égyptienne, la fille d'Ahmed Soliman, membre du conseil d'administration du Zamalek.

Le joueur de 26 ans vit en Égypte depuis son transfert au Zamalek en provenance de Saint-Étienne, à l'été 2024, soit depuis environ deux ans.

La Coupe arabe : un nouvel obstacle

Chербель a ajouté que « même si les conditions précédentes étaient réunies pour Bentayeg, pour qu'il soit autorisé à jouer avec la sélection égyptienne, il faut également qu'il n'ait pas disputé plus de trois matches avec la première sélection marocaine, et qu'au moins trois ans se soient écoulés depuis le dernier match qu'il a joué avec le Maroc ».

Bentayeg n'a pas représenté le Maroc au niveau des cadets ou des espoirs, mais il a joué avec la sélection A lors de la Coupe arabe 2025, qui s'est tenue au Qatar l'an dernier.

Bentayeg a disputé 4 matches internationaux sous le maillot du Maroc dans ce tournoi, tous en tant que remplaçant, contre l'Arabie saoudite, la Syrie, les Émirats arabes unis et la Jordanie, son équipe l'ayant emporté à chaque fois.

Il était resté sur le banc lors des deux premiers matches contre les Comores et Oman, qui se sont soldés par un match nul.

Bentayeg a contribué au sacre de la sélection marocaine lors de la Coupe arabe, sous la direction de l'entraîneur Tarik Sektioui, qui dirige actuellement la sélection d'Oman.

Chербель a souligné que la FIFA reconnaît la Coupe arabe comme un tournoi officiel placé sous son égide depuis 2021, ce qui confère un caractère officiel à la participation de Bentayeg, même si le Maroc a disputé le tournoi avec des joueurs de second plan, loin des professionnels évoluant en Europe.

L'avocat international a précisé que, selon les données disponibles, il serait difficile pour Bentayeg de changer de nationalité sportive à l'heure actuelle.

Il a toutefois insisté sur le fait qu'il « ne peut affirmer avec certitude que la FIFA rejettera la demande de Bentayeg, car il n'a pas pleinement connaissance des arguments juridiques que le joueur pourrait présenter ».

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