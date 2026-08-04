Après les agressions de Paredes : Ferran Torres lâche Gavi dans l'affaire de la finale du Mondial

L'Espagnol Ferran Torres, champion en finale de la Coupe du monde, a affirmé avoir pardonné aux joueurs de la sélection argentine, bien que trois d'entre eux fassent l'objet d'enquêtes de la FIFA pour agression après la finale.

L'Espagne a décroché le deuxième titre mondial de son histoire en battant l'Argentine 1-0, grâce à un but signé Torres, mais juste après le coup de sifflet final, une bagarre a éclaté entre les joueurs, au cours de laquelle l'Argentin Leandro Paredes est apparu saisissant Eric García par le cou et faisant tomber Gavi au sol.

Paredes refuse de s'excuser pour l'incident, tandis qu'il fait actuellement l'objet d'une enquête de la commission de discipline de la FIFA, aux côtés de son coéquipier Nahuel Molina et de l'entraîneur adjoint Roberto Ayala. Thiago Almada et l'Espagnol Gavi sont également sous surveillance, mais dans une moindre mesure.

La FIFA a indiqué dans un communiqué : « Conformément au règlement disciplinaire, les mis en cause ont eu la possibilité d'exposer leur position, et la commission de discipline rendra sa décision en temps voulu. »

Les faits imputés à Paredes, Molina et Ayala sont les plus graves et pourraient entraîner de longues suspensions. La FIFA enquête également auprès de la Fédération argentine de football au sujet d'allégations d'infractions au règlement lors de plusieurs matches du tournoi.

La bagarre a temporairement interrompu les célébrations de l'Espagne, malgré les tentatives du sélectionneur de l'Argentine Lionel Scaloni pour calmer la situation. Torres a déclaré à la chaîne NBC : « Ce genre de situation est inacceptable, mais cela peut arriver quand on perd une finale de Coupe du monde, car l'émotion est très forte, et l'Argentine a toujours beaucoup de passion. Nous leur pardonnons, et nous espérons que cela ne se reproduira pas. »

Torres a ajouté : « Le moment où mes coéquipiers ont couru vers moi était encore plus intense que celui où j'ai marqué le but. » Les joueurs ont célébré sur la pelouse avant que le président Donald Trump ne remette le trophée au capitaine Rodri. Trump a refusé de quitter l'estrade, ce qui a poussé la sélection espagnole à le retirer des photos lors du soulèvement du trophée.

Le sacre de Torres survient après qu'il a essuyé des critiques à la suite du match nul et vierge face au Cap-Vert lors de l'ouverture du tournoi, pour finalement terminer la compétition en champion. Le joueur avait auparavant rejoint Manchester City et remporté la Premier League, avant de revenir en Espagne. Il a depuis suivi des séances avec un psychologue du sport et a livré une saison remarquable avec Barcelone avant le Mondial.

Torres a commenté : « Nous devons prendre soin de notre santé mentale, car c'est le plus important. Nous sommes conscients de l'ampleur de la pression qui nous entoure, et nous devons en parler, car ce n'est pas une bonne chose. »