Après les affaires de viol, un ancien joueur vedette de Manchester City tente de relancer sa carrière

Après l'affaire de viol qui a mis fin à sa carrière footballistique en Angleterre, Benjamin Mendy, l'ancienne star de Manchester City, a tenté, en vain, de relancer sa carrière avec Lorient.

Et aujourd'hui, en Pologne depuis 2025, l'ancien international français, âgé de 32 ans, a retrouvé son niveau habituel avec son nouveau club, selon ce qu'a rapporté le réseau français « Foot Mercato ».

Au sommet de sa carrière footballistique, Benjamin Mendy semblait promis à un avenir radieux. Après avoir remporté la Coupe du monde avec la France en 2018, le latéral gauche a été sacré champion de Premier League avec Manchester City, où il a évolué aux côtés de certaines des plus brillantes stars du jeu.

Mais son ascension s'est brutalement arrêtée en 2021 lorsque le joueur français a été accusé de viol et d'agression sexuelle au Royaume-Uni.

Cette affaire, qui a bénéficié d'une large couverture médiatique, a gravement porté atteinte à sa réputation et l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Alors qu'il était encore au sommet du football européen, le défenseur s'est retrouvé au cœur d'une tempête judiciaire qui a brisé sa carrière et sa vie personnelle.

Le salut est finalement venu de Pologne. À son arrivée au Pogoń Szczecin en septembre 2025, Mendy a connu des débuts difficiles avant de retrouver progressivement son meilleur niveau.

Aujourd'hui, le vainqueur de la Coupe du monde 2018 s'est imposé comme un joueur essentiel et incontournable dans le système d'Óscar García, l'ancien entraîneur des clubs de Reims et de Saint-Étienne.

L'impact de Mendy a été si important que son équipe n'a perdu aucun match cette saison lorsqu'il était titulaire.

Dans un entretien accordé au journal « Przegląd Sportowy Onet », son entraîneur a confirmé les efforts déployés pour l'aider à retrouver son niveau en déclarant : « Le mérite en revient à Enrique Sanz. Dès le début, il a travaillé avec lui sur l'aspect physique de sa rééducation, tandis que moi, je me suis davantage concentré sur les aspects psychologiques et tactiques. Nous avons discuté avec Benjamin de ce qu'il voulait accomplir ; il m'a dit qu'il était très concentré sur le football et qu'il voulait simplement prendre du plaisir à jouer. »

Après avoir prolongé son contrat jusqu'en juin 2027, avec une option de prolongation d'une année supplémentaire, Mendy semble avoir trouvé à Szczecin l'environnement propice pour relancer sa carrière footballistique.











