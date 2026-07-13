Après les accusations espagnoles, le président de la Fédération française de football réagit au sujet du « certificat de nationalité »

Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, a fermement dénoncé les propos de Mariano Rajoy, ancien chef du gouvernement espagnol, au sujet des « Bleus », affirmant que les joueurs n’avaient besoin d’aucun « certificat de nationalité » de quiconque.

Les propos de Diallo font suite à un article publié par Rajoy dans un journal en ligne, où l’ancien chef du gouvernement espagnol affirmait que l’équipe de France « affiche un très haut niveau même sans joueurs français », une déclaration qui a suscité une vague d’indignation dans les milieux sportifs et politiques français.

Il a adressé une critique cinglante à l’ancien chef du gouvernement espagnol, estimant que ses propos « relèvent d’un racisme inacceptable et sans aucun fondement ».

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le président de la Fédération française a déclaré : « Les propos tenus par Mariano Rajoy à propos de l’équipe de France dégagent une odeur de racisme qui ne peut être tolérée. »

Il a dénoncé un « climat odieux qui engendre un tel ton injurieux », défendant avec force l’identité des joueurs de l’équipe nationale et rejetant toute remise en cause de leur appartenance nationale, ajoutant : « Nos joueurs n’ont pas besoin d’un certificat de nationalité délivré par un ancien Premier ministre espagnol. L’équipe de France est l’équipe de France, avec toutes les valeurs et l’identité qu’elle incarne. »

De son côté, le gouvernement français a qualifié les propos de Rajoy d’« inacceptables ». Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, a déclaré que ces propos « ne reflètent en rien la réalité de la France », soulignant que son pays est « un pays de diversité, où chacun trouve sa place ».

Ces échanges tendus précèdent de quelques heures la demi-finale très attendue de la Coupe du monde 2026, programmée mardi soir aux États-Unis, au Mexique et au Canada.