Après les accusations de favoritisme envers Ronaldo, Al-Ahli mise sur les arbitres étrangers pour le Clasico

Partager Suivez GOAL sur Google

Le club saoudien d'Al-Ahli a décidé de s'appuyer sur des arbitres étrangers lors du Clasico tant attendu face à son rival traditionnel Al-Nassr en Roshn League, après la récente polémique qui a éclaté entre les deux équipes la saison dernière.

Publicité

Al-Ahli accueillera son rival traditionnel, Al-Nassr, vendredi prochain, sur la pelouse du stade Al-Inma à Djeddah, dans un match reporté de la neuvième journée de la Saudi Pro League.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que la direction d'Al-Ahli avait demandé la venue d'arbitres étrangers pour le prochain Clasico, en déposant une demande officielle via le système électronique 16 jours avant la date du match, conformément au règlement en vigueur.

La direction du club a également joint à sa demande un reçu attestant le paiement des frais dus pour la venue de l'arbitre étranger, qui s'élèvent à 375 000 riyals saoudiens, montant porté à 450 000 riyals en cas de présence d'un quatrième arbitre aux côtés de la technologie vidéo.

Le match entre les deux équipes lors de la seconde moitié de la saison dernière, plus précisément au mois d'avril, avait été marqué par de nombreuses crises entre les joueurs et les supporters, en raison de l'état de tension qui régnait dans l'atmosphère.

Publicité Publicité

Cet état de tension était apparu à la suite de certaines déclarations incendiaires, au premier rang desquelles les propos du défenseur turc d'Al-Ahli, Merih Demiral, au sujet d'un favoritisme des arbitres locaux envers le club d'Al-Nassr, dans le but d'offrir au Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, ses premiers titres officiels avec l'équipe.

Related Topics

Prochains matchs AHL Saudi Pro League 12:30 ALN

En raison des événements qui ont suivi le dernier Clasico, la commission de discipline et d'éthique de la Fédération saoudienne de football a infligé 4 sanctions à Demiral, la plus notable étant une suspension d'un match, pour avoir tenté de provoquer les supporters de l'équipe adverse, en plus d'une amende de 50 000 riyals pour le même motif.

Demiral a également été condamné à une autre amende de 100 000 riyals, en raison de ses déclarations après le match, dans lesquelles il affirmait que tout le monde tentait d'aider Al-Nassr à remporter le championnat saoudien, la commission ayant estimé qu'elles portaient atteinte aux responsables du match et attisaient l'opinion publique.

Publicité

À cela s'ajoute une amende de 15 000 riyals infligée à Demiral pour avoir causé des dommages aux installations et aux biens du stade du match, portant le total des amendes qui lui ont été infligées à environ 165 000 riyals saoudiens.

Les sanctions n'ont pas touché que Demiral, puisqu'elles ont également frappé son club, Al-Ahli, condamné à une amende de 130 000 riyals saoudiens, en raison du jet par ses supporters de 22 bouteilles d'eau et d'autres objets en direction de la pelouse, bien qu'elles n'aient atteint personne.

Publicité

Al-Nassr n'a pas échappé à ces sanctions, écopant lui aussi d'une lourde amende, d'un montant de 100 000 riyals saoudiens, en raison du jet par ses supporters de 57 bouteilles d'eau et d'autres objets en direction de la pelouse, bien qu'elles n'aient atteint personne non plus.

Le prochain match sera extrêmement important pour les deux équipes, en particulier au vu de leur volonté de rester dans la course au titre de la Roshn League cette saison.

Publicité

Al-Ahli occupe la sixième place au classement du championnat saoudien avec 21 points, récoltés en 7 victoires et 4 défaites, à 9 points complets d'Al-Hilal qui trône en tête.

De son côté, Al-Nassr occupe la troisième place au classement avec 28 points, à deux points d'Al-Hilal, et à la seule différence de buts derrière Al-Qadisiyah qui se trouve à la deuxième place.

Publicité

Au-delà de la Roshn League, Al-Ahli occupe la sixième place du groupe Ouest de la Ligue des champions d'Asie Élite avec 8 points, récoltés en deux victoires et deux nuls, sans avoir subi la moindre défaite jusqu'à présent.

De son côté, Al-Nassr occupe la septième place du groupe Ouest de la compétition asiatique avec 6 points, récoltés en deux victoires et une seule défaite, et il lui reste un match reporté face à Al-Wasl des Émirats.

Publicité

Quant à la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, Al-Ahli a réussi à franchir les 32es de finale, après sa victoire sur Al-Anwar sur le score de 2-1, et se prépare à affronter Al-Ula, le lundi 11 janvier prochain, sur la pelouse du stade Prince Mohammed ben Abdelaziz à Médine, en huitièmes de finale.

Al-Nassr a lui aussi réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition, après sa victoire dans le derby de Riyad face à Al-Diriyah sur le score de 4-1, et affrontera Al-Khaleej le lundi 11 janvier prochain également, sur la pelouse du stade Al-Awwal Park dans la capitale saoudienne, Riyad.

Publicité

Les deux équipes se préparent par ailleurs à disputer la Supercoupe d'Arabie saoudite au Koweït, Al-Ahli affrontant Al-Qadisiyah le 19 décembre prochain, la veille du match entre Al-Nassr et Al-Khaleej, et, en cas de qualification, elles s'affronteront en finale, le 23 du même mois.