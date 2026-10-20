Le club tunisien de l'Espérance Sportive a durci sa position vis-à-vis de la chaîne « Libya Al-Riyadiya », exigeant des excuses officielles et publiques à la suite de déclarations qu'il a jugées préjudiciables à la réputation du club et à son histoire. Il a par ailleurs menacé d'interdire à la chaîne de retransmettre le match retour face au club libyen d'Al-Suwaihli, tout en envisageant des mesures juridiques et réglementaires pour défendre ses droits.

Cette crise survient après la défaite de l'Espérance face à son hôte Al-Suwaihli sur le score d'un but à zéro, lors du match disputé au stade de Misrata dans le cadre du match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique. Les déclarations du commentateur Saad Al-Bardah et de plusieurs analystes durant le plateau d'analyse de la rencontre ont provoqué la colère de la direction du club et de ses supporters.

Selon les termes du communiqué de l'Espérance, publié mardi soir, ces déclarations comportaient des accusations selon lesquelles le club exercerait des pressions sur les arbitres et influencerait les résultats des matchs. Les propos du commentateur évoquant l'éventualité d'un arrangement « sous la table » de la part de l'Espérance lors du match retour ont suscité une vague de colère parmi les supporters de la formation tunisienne.

Le club a déclaré dans son communiqué : « L'Espérance Sportive de Tunis a suivi avec un profond regret et une grande stupéfaction les propos tenus par le commentateur de la chaîne (Libya Al-Riyadiya) et par plusieurs de ses journalistes, pendant et après le match ayant opposé notre équipe au club libyen d'Al-Suwaihli, à savoir des déclarations et des allégations offensantes comportant l'accusation faite au club d'exercer des pressions sur les arbitres et d'influencer le déroulement des matchs. »

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Il a ajouté : « La direction de l'Espérance Sportive, tout en exprimant son rejet catégorique de ces accusations infondées qui ne reposent sur aucune preuve ni aucun élément, affirme que ce qui y a été énoncé porte atteinte à la réputation du club, à sa riche histoire et à son rang sur les plans national et continental, et contrevient aux règles les plus élémentaires du professionnalisme, de l'intégrité médiatique et de l'éthique de la retransmission sportive. »

Le club a souligné que ses résultats et ses accomplissements sont le fruit des efforts de ses joueurs, de son staff technique et de sa direction, ainsi que du soutien de ses supporters, affirmant que son palmarès riche en titres reflète son respect de la compétition loyale et des lois qui régissent le football.

L'Espérance a demandé à la direction de la chaîne libyenne de fournir une clarification officielle et des excuses publiques pour les propos tenus par ses collaborateurs, mettant en garde contre des mesures d'escalade en cas de non-réponse à ses exigences.

Le communiqué affirme : « Nous nous réservons le droit de prendre toutes les mesures juridiques et réglementaires nécessaires, y compris d'adresser des correspondances aux instances médiatiques et sportives compétentes pour défendre la réputation et l'image du club, et nous étudions la possibilité de ne pas autoriser la chaîne concernée à retransmettre le match retour, dans le cas où elle ne répondrait pas à ce qui précède. »