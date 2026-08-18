Le journaliste Khaled Al-Ghandour a suscité une vive polémique en raison de ses déclarations concernant la manière dont Hussein Ammouta, le nouveau directeur technique d'Al Ahly, gère son groupe, soulignant que l'entraîneur marocain possède un caractère ferme et nerveux dans ses rapports avec les joueurs.

Khaled Al-Ghandour a affirmé, lors de déclarations télévisées, que la période durant laquelle Ammouta a assuré la direction technique du club émirati d'Al Jazira a été marquée, selon son récit, par des désaccords avec plusieurs stars de l'équipe, parmi lesquelles le Français Nabil Fékir et l'Égyptien Mohamed Elneny.

Il a ajouté que ces désaccords sont allés, d'après ses propos, jusqu'à l'emploi de propos déplacés et à un comportement violent envers certains joueurs, ce qui a nourri ses craintes de voir cette méthode se transposer à la nouvelle expérience d'Ammouta avec Al Ahly.

Al-Ghandour a précisé qu'Al Ahly compte un ensemble de joueurs dotés d'expériences et de personnalités différentes, ce qui exige une approche équilibrée dans la gestion du vestiaire, notamment au regard de l'importance de préserver l'harmonie au sein de l'équipe.

Le manager d'Al Jazira réagit

De son côté, Hussein Souhail, manager de l'équipe de football du club émirati d'Al Jazira, a catégoriquement démenti les informations faisant état de tensions entre Ammouta et plusieurs joueurs de l'équipe durant la période où il assurait la direction technique du club.

Souhail a déclaré, dans des propos accordés à « Al-Maidan Al-Riyadi », en réponse à ce qui a été avancé concernant des tensions entre Ammouta et des joueurs lors de son passage à Al Jazira : « Ce n'est absolument pas vrai ».

Il a précisé qu'Ammouta entretient de bonnes relations avec les joueurs d'Al Jazira, affirmant : « Ses rapports sont excellents. Il est vrai qu'il s'agit d'un entraîneur ferme et strict, et ce n'est pas un défaut. De nombreux entraîneurs dans le monde procèdent de cette manière, car la maîtrise du vestiaire nécessite de la fermeté et de la rigueur ».

Il a souligné qu'Al Ahly est un grand club, et qu'il n'a pas seulement besoin d'une personnalité forte comme celle d'Ammouta pour contrôler le vestiaire, précisant : « Al Ahly est un grand club, qui n'a pas besoin de nombreux changements ou retouches sur le plan technique ».