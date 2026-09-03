Le Néerlandais Marino Pusic, entraîneur d'Al-Ahli en Arabie saoudite, a de nouveau fait parler de lui, après sa réapparition à l'issue du dernier Clasico face au rival traditionnel Al-Hilal.

Al-Ahli a subi une lourde défaite face à son rival traditionnel Al-Hilal sur le score de 0-3, lors du match reporté de la troisième journée du championnat Roshn, qui les a opposés avant-hier mardi, sur la pelouse du Kingdom Arena dans la capitale saoudienne Riyad.

Pusic n'était pas présent en conférence de presse après le Clasico, en raison de l'expulsion de son interprète durant le match et de l'absence d'un interprète de remplacement.

L'entraîneur néerlandais s'est exprimé pour la première fois sur la lourde défaite face à Al-Hilal, ce jeudi, lors de la conférence de presse qui a précédé la confrontation face à Al-Riyad, demain vendredi, sur la pelouse du complexe sportif Prince Abdullah Al-Faisal à Djeddah, en cinquième journée du championnat Roshn.

Pusic a déclaré, dans des propos rapportés par le compte officiel d'Al-Ahli sur « X » : « La réussite ne nous a pas souri lors des deux derniers matchs, d'autant plus qu'ils se sont joués à l'extérieur, et nous devons désormais passer à autre chose et nous concentrer sur la prochaine étape. »

Concernant le match face à Al-Riyad, il a précisé : « La rencontre de demain est difficile, et le championnat exige une grande concentration à chaque match. Nous devons donc être prêts et aborder le match de la bonne manière. »

Il a ajouté : « Nous jouons chez nous, au milieu de nos supporters, et cela nous donne une motivation supplémentaire. Nous cherchons à exploiter cet avantage pour décrocher la victoire. »

Il a poursuivi : « Nous travaillons quotidiennement à faire progresser l'équipe dans différents domaines, et nous nous concentrons sur les détails qui nous aident à proposer un meilleur niveau. »

Il a continué : « L'enchaînement des matchs rend le calendrier chargé, il est donc important de bien le gérer. »

Il a conclu : « Les nouveaux joueurs ont besoin d'un peu de temps pour s'adapter, et en même temps nous veillons à la disponibilité et à la santé de tout le monde, sachant que le nombre autorisé pour participer au championnat est de 8 joueurs étrangers. »