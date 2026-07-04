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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Après le triplé des Lions de l'Atlas, Hafid Draji met le feu aux poudres avec un commentaire enflammé sur la qualification du Maroc

Canada vs Maroc
Canada
Maroc
Coupe du monde
Canada
Maroc
É.-U.

Qu'a-t-il dit ?

La sélection marocaine a poursuivi son parcours remarquable dans la phase finale de la Coupe du monde 2026 en se qualifiant pour les quarts de finale grâce à une victoire méritée 3-0 face au Canada, lors du match qui les a opposés samedi soir en huitièmes de finale. Les « Lions de l’Atlas » ont ainsi réaffirmé leur place parmi l’élite mondiale, quelques années après leur exploit historique lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Commentant cette performance, le commentateur algérien Hafiz Draji, sur beIN Sports, a souligné : « Quatre ans après son exploit historique au Mondial 2022 au Qatar, le Maroc confirme son statut de grand d’Afrique en maintenant le même niveau d’exigence, après s’être qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 grâce à sa victoire 3-0 contre le Canada, avec un doublé du brillant Ezzedine Ounahi et un but de Rahimi dans les dernières secondes. »

Il a conclu : « Mille félicitations à l’équipe nationale marocaine et à ses supporters ».

Grâce à ce succès, les « Lions de l’Atlas » poursuivent leur parcours époustouflant dans la Coupe du monde américano-mexicaine-canadienne et se hissent en quarts de finale, où ils affronteront le vainqueur du match France-Paraguay, dans une rencontre qui s’annonce comme l’un des moments forts du tournoi, ravivant les ambitions marocaines de se hisser en demi-finale pour la deuxième fois consécutive.

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