La présence de la star française Zinédine Zidane dans les tribunes du match d’ouverture entre les « Guerriers du désert » et l’Argentine, remporté 3-0 par les coéquipiers de Messi, a focalisé l’attention de tout le football algérien.

La présence de la légende française, lauréate du Ballon d’or, a relancé les spéculations sur le rôle qu’il pourrait jouer en dehors du terrain, d’autant plus que son fils Luca Zidane figure dans l’effectif des Verts.

Selon les médias locaux, « ZZ » s’est même rendu dans le vestiaire des Verts après la défaite 0-3 face à l’Argentine lors du match d’ouverture de la Coupe du monde.

Selon la chaîne « El Heddaf », l’ancien meneur des Bleus serait descendu des tribunes pour rejoindre les coulisses et apporter un soutien moral à son fils, critiqué après les trois buts encaissés, alors que des doutes subsistaient sur sa préparation pour un rendez-vous de cette envergure.

Selon la chaîne, Zidane n’est pas entré dans le vestiaire algérien, mais il a échangé avec plusieurs membres du staff technique et administratif. Il a relativisé la défaite contre le champion du monde en titre, expliquant l’écart au score par la présence de Lionel Messi, capable de transformer la moindre demi-occasion en but.

Selon la chaîne, Zidane a refusé de faire de son fils le seul responsable des trois buts, rappelant la supériorité individuelle des joueurs argentins et l’efficacité de Messi dans les moments clés.

Luka Zidane fait face à une vague de critiques après cette défaite, certains observateurs lui imputant l’entière responsabilité des buts marqués par Messi, lors d’une soirée où le capitaine argentin est devenu le premier joueur à réaliser un « triplé » dans cette édition de la Coupe du monde 2026.