Arsenal cherche à mettre en vente son joueur vedette Myles Lewis-Skelly lors de l'actuel mercato estival, notamment après avoir réussi à recruter le Brésilien Bruno Guimarães en provenance de Newcastle.

Arsenal est conscient que les occasions pourraient être rares pour Lewis-Skelly au milieu de terrain des Gunners la saison prochaine, c'est pourquoi le club envisage de tirer profit financièrement de sa vente.

Pour sa part, le journal anglais « Mirror » a rapporté qu'Arsenal a proposé à Manchester United et à Chelsea la possibilité de recruter Skelly.

Malgré la signature d'un nouveau contrat l'été dernier seulement, le joueur âgé de 19 ans est désormais disponible aussi bien pour Chelsea que pour Manchester United.

On ignore encore si l'un des deux clubs cherchera officiellement à le recruter, mais il existe de forts liens entre lui et Old Trafford au cours des douze derniers mois.

L'équipe de l'entraîneur Michael Carrick cherche à recruter un milieu de terrain et un latéral gauche avant la clôture de la période des transferts estivale, et Lewis-Skelly, capable d'évoluer aux deux postes, constitue sans aucun doute un renfort idéal.

De l'autre côté, en revanche, il sera difficile pour Arsenal de refuser une offre alléchante de Chelsea, où il devrait, en cas de signature, jouer régulièrement au milieu de terrain sous la direction de l'entraîneur Xabi Alonso, compte tenu de la présence du duo Jorrel Hato et Pep Chavarría au poste de latéral gauche.