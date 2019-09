Après le succès de l'Inter face à l'AC Milan, Luaku fait l'éloge de Conte

L'attaquant, buteur lors du derby, a été élogieux envers son entraîneur, Antonio Conte.

L'ancien attaquant de pense que l'Italien est l'homme idéal à avoir comme coach à ce stade de sa carrière. Romelu Lukaku a mis en exergue sa relation avec Antonio Conte après avoir marqué lors de la victoire 2-0 de l’Inter contre l’AC Milan lors du derby.

Pour Lukaku, cette victoire convaincante a été une réponse parfaite au mauvais début en contre le Slavia Prague, mardi (1-1).



"Ma relation avec Conte est très forte. C’est un entraîneur qui m’aide vraiment. À 26 ans, je veux un entraîneur comme celui-ci, qui me motive et m’aide au quotidien", a-t-il indiqué à DAZN. "Je suis très heureux d'être ici et de travailler avec lui. Ce match est très important pour nous et nous sommes ravis des trois points. Le match contre Slavia Prague a été difficile, mais nous nous sommes bien préparés et avons donné une réponse ferme."

Après 4 journées, l' est leader de avec 12 points devant la Turin (10).