Après le séisme Mbappé : la Chine ouvre un nouveau front avec le Real Madrid pour « deux poids, deux mesures »

Les retombées de la polémique autour de Kylian Mbappé, liée à ses propos sur le dirigeant chinois Mao Zedong, ne se sont pas estompées. La controverse s'est en effet déplacée du joueur français vers le Real Madrid, qui fait face à des critiques en Chine en raison de ce qui a été qualifié de lenteur dans la gestion de l'affaire, sur fond d'accusations de deux poids, deux mesures dans ses positions.

Mbappé avait suscité une vive colère en Chine après avoir qualifié Mao Zedong, sur le ton de la plaisanterie, de « dictateur chinois », avant de s'empresser de présenter ses excuses à la suite de la vague de critiques qui a déferlé sur le pays.

Les répercussions ne se sont pas limitées aux réactions médiatiques : des plateformes chinoises ont procédé au masquage des photos de la star française, tandis que deux entreprises chinoises, « Pocari Sweat » pour les boissons isotoniques et « Mengniu » pour les produits laitiers, ont mis fin à leur collaboration avec lui.

Guo Jiakun, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a commenté les excuses du joueur en une phrase laconique : « J'ai déjà répondu à cette question. Nous apprécions les excuses présentées par la personne concernée. »

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La crise s'est étendue au football espagnol, après que la Chine a partiellement suspendu la diffusion des matchs du championnat espagnol sur son territoire, ce qui a poussé Javier Tebas, président de la Ligue espagnole, à rencontrer l'ambassadeur de Chine en Espagne.

Le Real Madrid dans le viseur des critiques chinoises

Mais, selon le réseau français « Foot Mercato », le cercle de la polémique s'est élargi pour inclure le Real Madrid lui-même, après que des médias officiels et des plateformes gouvernementales chinoises ont accusé le club de pratiquer une politique de « deux poids, deux mesures », en raison d'une gestion de la crise Mbappé différente de ses positions passées face aux affaires de racisme visant son joueur Vinicius Junior.

Le club madrilène avait publié un communiqué d'excuses public au sujet de la crise, mais il l'a fait 48 heures après son éclatement, un timing jugé tardif par les médias chinois, compte tenu de la sensibilité de l'affaire à l'intérieur du pays.

Ces médias ont souligné que le Real Madrid s'était empressé, à des occasions précédentes, de condamner les incidents racistes dont Vinicius a été victime, alors qu'il a choisi le silence au début de la crise Mbappé, avant d'intervenir plus tard, ce qui a soulevé des questions quant aux raisons de cette différence de réaction.

Selon ce qu'a rapporté le site « Marca », des médias chinois ont lié ce retard à la volonté du Real Madrid de trouver un équilibre entre « la préservation de la valeur commerciale de sa première star » et « les gains qu'offre le marché chinois ».

De son côté, le journal « Guangxi News » a averti que regagner la confiance ne serait pas chose aisée, affirmant que cela « nécessitera des mesures concrètes » de la part du club espagnol.