Mykhailo Mudryk cherche à retrouver son niveau avec Chelsea, après son retour sur les terrains à la suite de la réduction de sa suspension, qui était de 4 ans, en raison de dopage.

Mudryk se trouve actuellement à Hong Kong dans le cadre du stage d'entraînement de Chelsea en préparation de la nouvelle saison, mais l'international ukrainien (28 sélections) pourrait envisager de rejoindre un autre club pour une saison.

Le site « Foot Mercato » a rapporté que Strasbourg, un club appartenant au même groupe propriétaire de Chelsea, a manifesté son intérêt pour recruter l'ancien joueur du Shakhtar Donetsk sous forme de prêt d'une saison.

Interrogé sur l'avenir de son joueur âgé de 25 ans, l'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a d'abord évoqué la réintégration de l'ailier dans l'équipe.

Il a expliqué en conférence de presse : « Tout s'est passé très vite, donc le plus important pour nous est de nous concentrer sur lui, de nous assurer qu'il se sente de nouveau intégré à la dynamique du groupe, et qu'il fait partie intégrante de l'équipe. »

Il a ensuite laissé son avenir à Stamford Bridge dans le flou, ajoutant : « Nous devons évaluer la situation, mais une chose est sûre : c'est un cas particulier, et nous devons le comprendre. »

Pour rappel, le contrat de Mudryk avec Chelsea prend fin en 2031, et il a été absent pendant près de 20 mois en raison de sa suspension.