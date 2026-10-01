Le journal portugais A Bola renvoie aux statuts de la Fédération portugaise de football. Selon ceux-ci, un joueur qui, malgré une convocation en bonne et due forme, manque sans motif valable un entraînement, un match ou une autre activité de l’équipe nationale peut être « puni d’une suspension d’un à six mois et, s’il s’agit d’un joueur professionnel, en plus d’une amende comprise entre environ 500 et 1 000 euros, correspondant à 102 euros par unité de compte ». L’article 160 prévoit en outre une suspension provisoire automatique.

C’est précisément cette disposition qui pourrait désormais s’appliquer. Après que Ronaldo a passé l’intégralité de la rencontre sur le banc lors de la victoire 2-1 de la Selecao contre la Norvège, il a quitté le terrain immédiatement après le coup de sifflet final en direction du vestiaire, pendant que ses coéquipiers célébraient avec les supporters portugais. Mardi, il a ensuite manqué l’entraînement de l’équipe, avant de quitter définitivement le camp de base.

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Pourquoi Cristiano Ronaldo quitte-t-il la sélection nationale ?

Peu après, Ronaldo a confirmé son départ dans une publication sur Instagram. « Après la conférence de presse de l’entraîneur et une discussion avec le président de la Fédération portugaise, j’ai décidé de quitter le camp de l’équipe », a écrit la superstar. Il a indiqué vouloir s’exprimer sur ses motivations exactes au « bon moment ». Dans le même temps, il a souhaité bonne chance au Portugal et à ses coéquipiers.

L’entraîneur Jorge Jesus avait auparavant clairement fait savoir qu’il ne ferait jouer le meilleur buteur record, désormais âgé de 41 ans, que s’il en avait réellement besoin. C’est exactement ce scénario qui s’était produit dimanche dernier, et qui avait provoqué beaucoup d’agitation au Portugal.

Jesus s’est montré compréhensif face à la déception de Ronaldo : « Quand on s’échauffe pendant 20 ou 30 minutes et qu’ensuite on n’entre pas en jeu, personne n’est heureux. » Mais en tant qu’entraîneur, il a décidé « qu’il n’entrerait pas en jeu », a-t-il expliqué : « Ce n’est pas une raison pour en faire toute une affaire. »

Le Portugal retrouve déjà la Ligue des nations dès jeudi. Lors du match de groupe contre le Danemark, la Selecao devra toutefois faire sans Ronaldo. Actuellement, le champion d’Europe 2016 est en tête du groupe devant la Norvège et le Danemark. Le pays de Galles est dernier sans le moindre point après deux matches.