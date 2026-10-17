L'équipe première d'Arabie saoudite n'avait pas encore fini de savourer son sacre en Coupe du Golfe arabique, après 23 ans d'attente, que la sélection des juniors goûtait déjà à une défaite embarrassante dans la même compétition.

L'Arabie saoudite a remporté la Coupe du Golfe arabique « Gulf Cup 27 » le 6 octobre, après sa victoire deux buts à zéro contre les Émirats arabes unis en finale.

Une dizaine de jours après ce sacre, la sélection saoudienne a disputé son premier match de la Coupe du Golfe arabique des juniors, organisée par le Qatar jusqu'au 4 novembre prochain.

Cette première rencontre opposait les juniors saoudiens à la sélection égyptienne des moins de 17 ans, invitée à prendre part au tournoi du Golfe, tout comme la Chine.

Si la première période s'est achevée sur un score nul et vierge, l'Égypte a en revanche inondé les filets saoudiens de cinq buts en seconde période.

Mohamed Gamal a ouvert le score à la 54e minute sur un penalty, avant que Ziad Saoudi n'ajoute le deuxième but à la 80e, puis Ahmed Safwat à la 85e, Khaled Mahmoud (90+6) et enfin Ahmed Bachir (90+8).

Ce résultat a provoqué la colère du public saoudien, qui a exprimé son mécontentement face au très faible niveau affiché par les joueurs de la sélection junior durant la rencontre, réclamant un redressement rapide de la situation.

Pour rappel, l'Arabie saoudite évolue dans le groupe B de la Coupe du Golfe arabique des juniors des moins de 17 ans, en compagnie de l'Irak, du Koweït et du Yémen, ainsi que de l'Égypte.