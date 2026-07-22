Après le sacre au Mondial... une nouvelle décision de la Fédération espagnole concernant l'avenir de De la Fuente

La Fédération espagnole de football a pris une nouvelle décision concernant l'avenir de Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe première, quelques jours après le sacre en Coupe du monde 2026.

L'Espagne a été sacrée championne de la Coupe du monde 2026, en s'imposant face à l'Argentine sur le score d'un but à zéro en finale.

Quelques heures après avoir décroché le titre mondial pour la deuxième fois, l'Espagne a célébré une victoire qui restera gravée dans la mémoire collective. Dans les rues de Madrid, des milliers de supporters se sont massés pour accueillir les héros de Luis de la Fuente, qui ont brandi la Coupe du monde au terme d'une aventure ayant changé le regard de cette génération sur le football.

Sur l'estrade dressée dans la capitale espagnole, les joueurs ont savouré un moment historique avec leurs supporters, tandis que Luis de la Fuente s'est distingué comme l'un des principaux architectes de cet exploit.

Après le titre de champion d'Europe 2024, ce triomphe mondial confirme que l'Espagne est redevenue une référence dans le football mondial. Mais au-delà des célébrations et des sourires, la Fédération espagnole de football songe déjà à l'avenir et s'emploie à assurer la pérennité de l'équipe qui a permis à « la Roja » de retrouver le sommet.

Selon le journal « AS », la Fédération espagnole a décidé de prolonger le contrat de De la Fuente jusqu'au Mondial 2030, sachant que son contrat actuel prend fin après l'Euro 2028.

Après sa promotion depuis la sélection des moins de 21 ans, De la Fuente avait initialement signé un contrat bien en deçà des standards des meilleurs sélectionneurs nationaux au monde.

Son succès en Ligue des nations puis son sacre à l'Euro ont progressivement fait évoluer son statut, mais il n'a pas été facile de parvenir à un accord définitif concernant la hausse attendue de son salaire.

Avec l'augmentation des salaires des sélectionneurs nationaux, la Fédération espagnole de football devait elle aussi reconnaître le nouveau statut atteint par son sélectionneur.

Rafael Louzán, le président de la Fédération espagnole, estime que l'actuel sélectionneur national est la personne idéale pour mener le projet sportif de l'Espagne jusqu'à la Coupe du monde 2030, un tournoi à la portée symbolique particulière, l'Espagne étant l'un des pays organisateurs.

Le dirigeant espagnol juge logique que le champion du monde en titre soit celui qui prépare le prochain grand événement du football espagnol et cherche à maintenir « la Roja » au sommet pour les années à venir.

L'objectif en interne est de parvenir à un accord pour prolonger le contrat de De la Fuente de deux années supplémentaires, afin d'assurer sa présence jusqu'à la Coupe du monde 2030.

Dans un entretien accordé à AS avant la finale de la Coupe du monde, Rafael Louzán a exprimé son souhait de rencontrer prochainement le sélectionneur et ses représentants pour faire avancer ce dossier.