Le FC Barcelone aborde les derniers jours du mercato avec une équation claire : le départ d'Alvaro Cortes serait l'étape qui ouvrirait la voie au club pour finaliser l'arrivée d'un nouveau défenseur central, après que le directeur sportif Deco a réactivé ce dossier ces dernières heures, à la suite d'une période de gel liée à la volonté de recruter Julian Alvarez.

Selon les informations du quotidien espagnol « Sport », le FC Barcelone travaille à boucler le transfert de Cortes vers l'Antwerp en Belgique. En cas de départ effectif, le club pourrait alors s'activer pour recruter un nouveau défenseur central, un jeune joueur gaucher figurant parmi les options étudiées par Deco pour renforcer l'arrière-garde.

Le FC Barcelone avait mis de côté le dossier du défenseur central au cours de la période écoulée, après avoir concentré davantage ses efforts sur le dossier Alvarez. Mais la difficulté à conclure le transfert de l'attaquant argentin, en raison de la fermeté de l'Atlético de Madrid sur sa position, a poussé la direction catalane à revoir ses priorités, ramenant le poste de défenseur central au premier plan des manœuvres.

Tous les regards se tournent désormais vers Cortes, dont le départ est devenu bien plus qu'une simple sortie d'un joueur de l'effectif : il pourrait représenter le dernier maillon de la série de mouvements dont le FC Barcelone a besoin pour libérer l'espace lui permettant d'ajouter un nouveau défenseur avant la clôture du mercato.

En début de mercato, Jorge Salinas était l'option privilégiée du FC Barcelone pour renforcer la défense, mais l'exigence du Racing de percevoir le montant de la clause libératoire, fixée à 16 millions d'euros, a empêché la conclusion de l'opération, poussant le club à étudier d'autres alternatives.

Ces derniers jours, plusieurs noms sont apparus sur la table de Deco, parmi lesquels le Néerlandais Rud Niestad, tandis que le club poursuit sa recherche d'un jeune défenseur gaucher correspondant aux besoins de l'équipe et à la vision de Hansi Flick.

Le travail au FC Barcelone ne se limite pas au dossier Cortes : Deco cherche également à sceller les départs de Hector Fort, Marc Casado, Gerard Gili et Toni Fernandez, ces joueurs étant sortis des plans de Flick, dans le but d'alléger l'effectif et de dégager l'espace nécessaire aux derniers mouvements.

Quant au transfert de Julian Alvarez, qui était le plus grand objectif du FC Barcelone cet été, il semble à l'heure actuelle relever de l'impossible, en raison du refus catégorique de l'Atlético de Madrid de négocier, même si le club catalan laisse encore la porte ouverte jusqu'à la fin de la période des transferts.