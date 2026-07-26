Après le retrait de Paris : coup de théâtre dans les négociations entre le Real Madrid et Diomandé

Le Paris Saint-Germain s'est officiellement retiré de la course à la signature de l'ailier ivoirien Yan Diomandé, joueur du club allemand du RB Leipzig, laissant le Real Madrid seul dans les négociations, bien que ce dernier ait catégoriquement démenti être parvenu à un quelconque accord définitif, ou même de principe, avec le club allemand jusqu'à présent.

Florian Plettenberg, journaliste de la chaîne « Sky Sport Allemagne », a confirmé que le Paris Saint-Germain considérait les exigences financières du RB Leipzig comme exagérées.

Un communiqué officiel du club français indique : « Le Paris Saint-Germain a retiré son intérêt et ses offres pour la signature de Yan Diomandé, le salaire demandé n'étant pas en adéquation avec le budget et les principes du club. La direction ne souhaite pas renoncer à la structure financière actuelle et entend préserver l'équilibre de l'équipe. »

Aucun accord entre Madrid et Leipzig

Plettenberg a catégoriquement démenti les informations médiatiques faisant état d'un accord conclu entre le Real Madrid et le RB Leipzig, affirmant que toutes les parties concernées lui ont confirmé l'absence de tout accord, qu'il soit officiel ou de principe, à cette heure.

Le journaliste allemand a précisé que les négociations entre les deux parties reprendront demain, lundi, soulignant que certaines sources médiatiques cherchent à diffuser les nouvelles en premier, même si les négociations ne sont pas abouties, dans une course effrénée au scoop.

Madrid en position de force malgré l'absence de dénouement

Malgré l'absence d'accord officiel, Plettenberg a affirmé que le transfert de Diomandé au Real Madrid restait fortement probable, en particulier après le retrait du Paris Saint-Germain et le fait que le club merengue demeure le seul concurrent dans la course, indiquant que le Real dispose de la meilleure chance de conclure la transaction depuis hier, samedi.