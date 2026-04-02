L'équipe d'Al-Ittihad de Djeddah a subi un coup dur inattendu avant son match contre Al-Hazm, prévu vendredi soir dans le cadre de la 27e journée du championnat professionnel Roshen, un événement qui a ébranlé les rangs de l'équipe et suscité l'inquiétude tant du staff technique que des supporters.

Al-Ittihad avait récupéré les services de l'attaquant marocain Youssef El-Nassiri, qui s'était remis de sa dernière blessure et avait participé pleinement aux entraînements collectifs.

Selon l'annonce faite par l'Ittihad sur son compte officiel de la plateforme de réseaux sociaux « X », l'attaquant Saleh Al-Shehri souffre d'une blessure au mollet.

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Il a précisé que « l'attaquant international saoudien s'est blessé lors du dernier stage de la sélection nationale en vue des matchs contre l'Égypte et la Serbie ».

Le staff médical a indiqué que le joueur allait suivre un programme médical et de rééducation, en vue de son retour sur les terrains.

« L'Amir » espère redresser la barre, puisqu'il occupe actuellement la sixième place, avec 42 points, au classement de la Ligue Roshen.



