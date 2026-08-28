Le club turc de Trabzonspor, dont les rangs comptent la star égyptienne Mohamed Salah, a échoué à se qualifier pour la Ligue Europa cette saison, après sa lourde chute sur un score de quatre buts à zéro face au Ferencváros hongrois lors du match retour des barrages qualificatifs pour la phase de ligue, hier jeudi soir, après avoir déjà perdu à l'aller sur son terrain par un but à zéro.

À la suite de cette lourde défaite, l'entraîneur Fatih Tekke a présenté sa démission en direct, mettant un terme à son parcours entamé avec l'équipe depuis le mois de mars 2025, au cours duquel il a remporté avec le club le titre de la Coupe de Turquie la saison dernière.

Malgré cette lourde chute et l'obligation de se contenter d'une participation à la Ligue Europa Conférence, le club turc a publié un communiqué officiel aujourd'hui vendredi, dans lequel il a affirmé le refus du conseil d'administration de la demande de démission présentée par Tekke, lui renouvelant sa confiance ainsi que sa direction de l'équipe depuis le banc de touche lors du match de première division très attendu, lundi prochain, face à l'équipe d'Amedspor.

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Trabzonspor a attribué cette décision à « la forte pression émotionnelle » qui a suivi la lourde défaite à Budapest, au cours de laquelle l'équipe turque a terminé la rencontre à neuf joueurs seulement après l'expulsion de Rouslan Malinovskyi et de Sydney Lopez Cabral.

Tekke a déclaré après la défaite, dans des propos rapportés par le journal turc « Fanatik » : « La malchance et la météo exceptionnelle sont des choses acceptables, mais je ne peux pas accepter cette performance. Je ne peux pas dormir avec ce sentiment, et je demande à tous de me pardonner, nous avons fait de notre mieux. »

Ces développements interviennent après que le club a engagé Salah avec un contrat s'étendant sur deux ans à la suite de son départ de Liverpool ; le mercato estival de Trabzonspor a connu une activité intense avec l'arrivée de l'international ukrainien Malinovskyi en provenance de Gênes et de Cabral de Benfica, aux côtés du Brésilien Fabinho, ancien joueur de Liverpool, dans le cadre d'un transfert libre après son départ d'Al-Ittihad d'Arabie saoudite.

Il convient de rappeler que Trabzonspor a terminé la saison dernière à la troisième place du championnat turc avec 8 points de retard sur le champion Galatasaray, ce qui l'a qualifié pour disputer les barrages de la Ligue Europa avant de remporter la Coupe de Turquie. Le club compte à son palmarès 7 titres de champion national, dont le dernier remonte à la saison 2021-2022.