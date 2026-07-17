Après le report du coup d’envoi de Lewandowski… La FIFA va-t-elle décaler la finale de la Coupe du monde en raison de la brume de pollution à New York ?

À l’approche de la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, programmée dimanche au stade MetLife du New Jersey, les interrogations se multiplient. la qualité de l’air à New York s’est dégradée en raison de la fumée des incendies de forêt qui ravagent le Canada, suscitant des craintes de report.

Malgré le brouillard épais qui a recouvert le ciel de la ville ces dernières heures, tous les indicateurs actuels confirment que la rencontre se déroulera comme prévu, aucune mesure officielle n’ayant été prise par la Fédération internationale de football (FIFA) pour modifier la date.

Des nuages de fumée recouvrent New York

Depuis jeudi, des nuages de fumée en provenance du Canada recouvrent le ciel de New York, poussant les autorités locales à déclarer l’état d’alerte en raison de la dégradation de la qualité de l’air.

Selon le site gouvernemental AirNow, l’indice de qualité de l’air a atteint 184, soit la catégorie « malsain », exposant notamment les publics fragiles à d’éventuelles complications sanitaires.

Inquiétude en Espagne et en Argentine

Cette situation a suscité l’inquiétude des médias espagnols et argentins, qui suivent de près l’évolution de la qualité de l’air à la veille de la finale tant attendue.

Les quotidiens espagnols AS et Sport estiment que la qualité de l’air pourrait affecter la rencontre, tandis que des médias argentins comme TyC Sports rappellent que, par le passé, des rencontres ont déjà été annulées ou reportées aux États-Unis en raison de la fumée dense venue des incendies canadiens.

Plus tôt dans la journée, les débuts de l’attaquant polonais Robert Lewandowski avec le Chicago Fire contre les Vancouver Whitecaps en Major League Soccer ont ainsi été reportés, les autorités ayant jugé la qualité de l’air incompatible avec la tenue du match.

Dave Baldwin, directeur général du Chicago Fire, a fait savoir dans un communiqué officiel : « Nous sommes déçus, d’autant plus que le premier match de l’équipe après la trêve liée à la Coupe du monde suscitait un grand enthousiasme, et nous espérions accueillir plus de 40 000 supporters. »

La qualité de l’air représente-t-elle un danger pour les joueurs ?

Si la qualité de l’air actuelle n’est pas optimale, les experts estiment toutefois que les joueurs, des sportifs professionnels en excellente condition physique, ne devraient pas subir d’impact direct.

Selon les normes environnementales américaines, les effets sur la santé s’accentuent lorsque l’indice de qualité de l’air dépasse 200 et deviennent nettement plus préoccupants au-delà de 300.

Aucun joueur espagnol ou argentin ne figurant parmi les publics les plus vulnérables, aucune recommandation n’a encore été formulée pour réduire leur activité ou annuler leurs entraînements.

Des signes encourageants avant la finale

Bien que l’air demeure « malsain », les autorités environnementales de l’État de New York constatent une amélioration progressive par rapport à jeudi.

Le Département de la protection de l’environnement de l’État de New York précise que la dégradation prévue des conditions météorologiques dans les prochaines heures devrait disperser la fumée et améliorer la qualité de l’air d’ici la finale.

Dans un communiqué officiel, l’agence a confirmé que la concentration de fumée devrait diminuer progressivement avec le déplacement des masses d’air, ce qui augmente les chances que la finale se déroule dans de meilleures conditions.

La FIFA envisage-t-elle un report ?

À ce stade, rien n’indique que la Fédération internationale de football envisage de reporter la finale.

Un report ou un déplacement du match apparaît peu probable, tant en raison de la météo annoncée que de l’enjeu sportif et commercial colossal : certains billets se négocient déjà plus de deux millions de dollars sur le marché secondaire.

Selon le journal britannique The Sun, aucune information ne suggère que la FIFA envisage actuellement un report.

Les deux équipes doivent effectuer leur dernière séance d’entraînement à New York vendredi ; l’occasion pour les staffs techniques d’évaluer l’impact des conditions climatiques sur les joueurs, avant une finale qui, sauf surprise, se tiendra comme prévu.