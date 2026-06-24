Dans une décision de dernière minute, prise à quelques heures du match décisif de la Coupe du monde 2026, le ministère américain de la Sécurité intérieure a annoncé l’assouplissement des restrictions imposées à la sélection iranienne. Les joueurs pourront désormais entrer sur le territoire américain 48 heures avant leur rencontre très attendue face à l’Égypte, comptant pour la troisième journée du groupe 7.

Selon le porte-parole du ministère, la délégation iranienne devra quitter le territoire américain immédiatement après la rencontre, programmée vendredi soir (heure de Seattle). En conséquence, la sélection iranienne quittera ce mercredi son camp d’entraînement de Tijuana (Mexique) pour rejoindre Seattle et préparer ce match décisif.

Andrew Giuliani, directeur exécutif de l’équipe de la Maison Blanche chargée des questions relatives à la FIFA, a déclaré à l’agence Associated Press – informations reprises par Reuters – que cette prolongation faisait suite « à la surveillance des deux premiers vols… Si tout se passe bien, nous ajouterons une journée supplémentaire en raison de la durée du voyage ».

Cette décision, dévoilée en exclusivité par « NBC News », coïncide avec les négociations diplomatiques en cours entre Washington et Téhéran pour mettre fin au conflit en Iran.

La sélection iranienne s’était plainte à plusieurs reprises des restrictions de voyage qui avaient affecté sa préparation. En mars dernier, la FIFA avait rejeté sa demande de transfert de ses matchs au Mexique, mais avait ensuite accepté de déplacer son camp de base de Tucson (Arizona) à Tijuana.

Toutefois, plusieurs dirigeants et membres du staff technique n’ont pas été autorisés à voyager avec la délégation, et lors des deux premières journées près de Los Angeles, l’équipe n’avait pu se déplacer qu’un jour avant chaque match. Le sélectionneur Amir Qalaa Noui a estimé que ces contraintes avaient directement affecté les performances de l’équipe, laquelle s’est contentée d’un match nul 2-2 contre la Nouvelle-Zélande et d’une défaite face à la Belgique.

Les services de sécurité ont par ailleurs interdit aux Pharaons de s’installer à Seattle.

Ibrahim Hassan, directeur des Pharaons, a confirmé que les autorités sécuritaires ont refusé l’hébergement initialement prévu à Seattle après la rencontre face à la Nouvelle-Zélande en Coupe du monde, contraignant la délégation à regagner Spokane.

Dans des déclarations officielles à la Fédération égyptienne de football, il a précisé que le groupe souhaitait rejoindre directement Seattle pour limiter la fatigue liée aux déplacements et se préparer sereinement au match face à l’Iran le 26 juin, mais la délégation a dû revenir à Spokane suite à la décision des services de sécurité.