Après le refus de Vinicius Junior : Arsenal serait très intéressé par un joueur à 85 millions d’euros

Comme le rapporte le tabloïd anglais The Sun, les Gunners ont jeté leur dévolu sur Pio Esposito de l’Inter Milan.

Lors du match amical des Italiens contre leur rival de la ville, l’AC Milan, il y a quelques jours à Perth, en Australie, plusieurs recruteurs d’Arsenal auraient été présents sur place afin de se faire une idée plus précise de l’avant-centre de 21 ans.

Les Londoniens souhaiteraient ainsi apporter davantage de profondeur et de variété dans l’axe de leur attaque, où ils ne disposent actuellement que de deux joueurs avec l’international Kai Havertz et Viktor Gyökeres. Esposito apporterait en outre un nouveau profil avec son mètre 91.

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L’Inter Milan réclamerait une indemnité de transfert colossale pour Pio Esposito

Cela étant, les exigences de l’Inter en matière d’indemnité de transfert seraient particulièrement élevées. Les Nerazzurri ne voudraient se séparer qu’à contrecœur de ce prometteur talent offensif, et un club intéressé devrait donc mettre environ 85 millions d’euros sur la table avant qu’ils n’acceptent d’ouvrir des discussions.

L’Inter insisterait sur ce montant, car Arsenal aurait été prêt à mettre jusqu’à 150 millions d’euros sur la table pour Vinicius Junior. Comme chacun sait, le Brésilien a repoussé les avances des Gunners et a plutôt signé un nouveau contrat avec le Real Madrid.

Outre les Londoniens, Manchester United s’intéresserait également à Esposito, même si le rapport du Sun souligne qu’Arsenal serait clairement en pole position pour un transfert du joueur de 21 ans.

Espositio avait contribué à dix buts et six passes décisives en 48 matches officiels avec les Nerazzurri la saison dernière. Son contrat dans la ville de la cathédrale court encore jusqu’en 2030.