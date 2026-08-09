Un rapport de presse a affirmé, ce dimanche, que le Paris Saint-Germain était parvenu à un accord pour une nouvelle recrue, quelques heures après l'annonce de la signature de Lucas Digne.

Le Paris Saint-Germain a officialisé, ce dimanche, le recrutement du latéral gauche international français Lucas Digne, 33 ans, en provenance d'Aston Villa, avec un contrat de trois ans jusqu'à l'été 2029, dans le cadre d'un transfert estimé à environ 7 millions d'euros. Le joueur fait ainsi son retour dans la capitale française dix ans après l'avoir quittée et devient la troisième recrue estivale des champions d'Europe.

Selon le journal « Mundo Deportivo », dans le système de jeu de Luis Enrique, le poste de gardien de but constitue sans aucun doute le point le plus faible de l'équipe après le départ de Donnarumma.

Chevalier a été recruté, mais le joueur français n'a pas répondu aux attentes, et c'est finalement Safonov qui s'est imposé comme gardien titulaire.

Le club cherche désormais un nouveau gardien. Cependant, au vu des prestations du portier russe, ils estiment qu'il est capable de conserver sa place dans le onze de départ et qu'un éventuel nouveau gardien ne serait pas nécessairement le premier choix.

Dans ce contexte, Zion Suzuki, gardien titulaire du Japon lors de la Coupe du monde et qui évolue actuellement à Parme, est considéré comme l'option idéale.

Âgé de 23 ans, il a déjà fait l'objet d'un accord entre le club parisien et son actuelle équipe pour un transfert à 35 millions d'euros, selon le spécialiste du marché des transferts Fabrizio Romano.

Si les choses se déroulent comme prévu, l'opération devrait être finalisée prochainement, mais une question demeure : sera-t-il le gardien titulaire, ou le joueur japonais devrait-il d'abord acquérir de l'expérience avec une équipe disputant les compétitions européennes ?