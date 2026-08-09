Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
luis-enrique(C)Getty Images
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Après le recrutement de Lucas Digne : le Paris Saint-Germain trouve un accord pour une nouvelle « recrue urgente »

Mercato
Ligue 1
Paris Saint-Germain
L. Digne
Z. Suzuki
France
Japon

Le transfert pour 35 millions d'euros

Un rapport de presse a affirmé, ce dimanche, que le Paris Saint-Germain était parvenu à un accord pour une nouvelle recrue, quelques heures après l'annonce de la signature de Lucas Digne.

Le Paris Saint-Germain a officialisé, ce dimanche, le recrutement du latéral gauche international français Lucas Digne, 33 ans, en provenance d'Aston Villa, avec un contrat de trois ans jusqu'à l'été 2029, dans le cadre d'un transfert estimé à environ 7 millions d'euros. Le joueur fait ainsi son retour dans la capitale française dix ans après l'avoir quittée et devient la troisième recrue estivale des champions d'Europe.

Selon le journal « Mundo Deportivo », dans le système de jeu de Luis Enrique, le poste de gardien de but constitue sans aucun doute le point le plus faible de l'équipe après le départ de Donnarumma.

 Chevalier a été recruté, mais le joueur français n'a pas répondu aux attentes, et c'est finalement Safonov qui s'est imposé comme gardien titulaire.

Le club cherche désormais un nouveau gardien. Cependant, au vu des prestations du portier russe, ils estiment qu'il est capable de conserver sa place dans le onze de départ et qu'un éventuel nouveau gardien ne serait pas nécessairement le premier choix.

Super Coupe de l'UEFA
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL

Dans ce contexte, Zion Suzuki, gardien titulaire du Japon lors de la Coupe du monde et qui évolue actuellement à Parme, est considéré comme l'option idéale.

 Âgé de 23 ans, il a déjà fait l'objet d'un accord entre le club parisien et son actuelle équipe pour un transfert à 35 millions d'euros, selon le spécialiste du marché des transferts Fabrizio Romano.

 Si les choses se déroulent comme prévu, l'opération devrait être finalisée prochainement, mais une question demeure : sera-t-il le gardien titulaire, ou le joueur japonais devrait-il d'abord acquérir de l'expérience avec une équipe disputant les compétitions européennes ?

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google