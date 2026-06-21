Après le quadruplé de l’Arabie saoudite, un supporter a lancé un commentaire provocateur : « Quiconque ne croit pas en cette équipe mérite d’être expulsé du pays ! »

Le célèbre commentateur espagnol Manolo Lama a enflammé les réseaux sociaux avec des propos virulents à l'encontre des détracteurs de la sélection espagnole, exigeant qu'on « leur retire leurs passeports » ou qu'on « les expulse à l'étranger sans possibilité de retour », après la victoire écrasante contre l'Arabie saoudite (4-0) lors de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026.

Au micro de l’émission « Tiempo de Juego » sur Cadena COPE, il a lancé, après le troisième but de Mikel Oyarzabal à la 24^e minute : « À tous ceux qui n’ont pas cru en l’équipe, il faut leur retirer leur passeport. Ou les expulser, sans retour. Va-t’en, mec. »

Ironisant sur les demandes de changement radicales après le 0-0 face au Cap-Vert, il a lancé : « Ce soir, tous ceux qui n’ont pas joué contre le Cap-Vert vont enfin jouer, n’est-ce pas ? », allusion transparente aux réclamations sur la composition.

Un record potentiel

Oyarzabal avait réalisé un début de match exceptionnel, marquant deux buts et en préparant un autre en seulement 24 minutes, des statistiques que l’équipe de l’émission a qualifiées de « record potentiel pour la sélection espagnole en Coupe du monde ».

Son coéquipier Alfredo Rielano a souligné le contraste saisissant avec le match précédent contre le Cap-Vert, rappelant qu’Oyarzabal « n’avait même pas touché le ballon pendant une demi-heure l’autre jour ».

Les plaisanteries ont ensuite porté sur le « tirage au sort »

Une fois la victoire acquise, l’équipe de commentateurs emmenée par Paco González s’est autorisée une boutade sur le parcours de la Roja dans la compétition. On a ainsi entendu l’un d’eux lancer, dans une atmosphère détendue : « La clé, c’est de faire match nul contre l’Uruguay, Megilito. Il faut qu’on parle au capitaine uruguayen et qu’on s’arrange dès maintenant pour le tirage au sort. »

Le premier quart-temps

Lorsque la rencontre a été interrompue à la 25^e minute pour la pause hydratation réglementaire, les commentateurs en ont profité pour ironiser sur l’évolution du football moderne : « On dirait du basket ! » ont-ils lancé, concluant ainsi ce « premier quart-temps » symbolique sur le score sans appel de 3-0 en faveur de l’Espagne.

La joie était palpable dans les studios de « Cadena COPE », où les commentaires enthousiastes de Lama traduisaient la satisfaction générale des médias espagnols après cette performance convaincante face à l’Arabie saoudite.

Grâce à ce succès, la Roja a temporairement fait taire ses détracteurs et pris la tête du groupe H avec 4 points, en attendant un match décisif contre l’Uruguay lors de la troisième journée, qui pourrait valider son billet pour les huitièmes de finale.