Après le président Wallace, une nouvelle démission ébranle les fondations d'Al-Ahli d'Arabie saoudite

Une nouvelle démission a frappé les cadres du club saoudien d'Al-Ahli, au cours des dernières heures, après celles du président Khaled Al-Ghamdi et de l'entraîneur allemand Matthias Jaissle.

Khaled Al-Ghamdi avait démissionné de son poste de président d'Al-Ahli, après 3 ans à la tête de la direction administrative, avant d'être suivi par Jaissle qui l'avait accompagné durant cette période à la tête de la direction technique.

Le journal saoudien « Al-Jazirah » a révélé une nouvelle démission au sein d'Al-Ahli, mais cette fois de la part de Hazem Al-Hazmi, membre du comité exécutif du club.

Le journal saoudien n'a pas révélé la raison de cette démission, mais il est désormais évident qu'un climat d'instabilité règne au sein du club de Djeddah ces derniers temps.

Il convient de rappeler qu'Al-Ghamdi et Jaissle ont mené Al-Ahli à quelques exploits historiques au cours des trois dernières années, notamment le sacre en Ligue des champions d'Asie de l'élite lors de deux saisons consécutives, ainsi que la Supercoupe d'Arabie saoudite après 9 ans d'absence.