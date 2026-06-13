Après le précédent record établi par la Suisse, le Maroc prend la tête d’un classement peu enviable dans l’histoire de la Coupe du monde

En transformant le premier penalty de l’histoire de la Suisse en Coupe du monde, ce samedi, la star suisse Breel Embolo a immédiatement modifié une statistique majeure de la compétition.

Empolo a en effet transformé le premier penalty de l’histoire de la Suisse en Coupe du monde, offrant l’avantage (1-0) à sa sélection face au Qatar, lors de la première journée du groupe B, au Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie.

Le Maroc (23 matchs) devient ainsi la sélection ayant disputé le plus grand nombre de matchs en Coupe du monde sans avoir obtenu un seul penalty.

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Sur le plan individuel, ce but revêtait une importance particulière pour Embolo, qui rejoint ainsi la liste des joueurs ayant marqué en Coupe du monde tout en évoluant au Stade Rennais.

Cette liste comprend François Omam-Biyik avec le Cameroun en 1990, Alexander Frei avec la Suisse en 2006, Asamoah Gyan (Ghana) en 2010, Wahbi Khazri (Tunisie) en 2018, et enfin Imbula pour la Croatie en 2022.