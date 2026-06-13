Après le précédent record établi par la Suisse, le Maroc prend la tête d’un classement peu enviable dans l’histoire de la Coupe du monde

En transformant le premier penalty de l’histoire de la Suisse en Coupe du monde, ce samedi, la star helvétique Breel Embolo a immédiatement modifié une statistique majeure de la compétition.

Imboulou a ainsi transformé le premier penalty de l’histoire de la Suisse en Coupe du monde, offrant l’avantage (1-0) aux siens face au Qatar, lors de la première journée du groupe B, au stade de Levi, en Californie (États-Unis).

Du même coup, le Maroc (23 matchs) devient la sélection ayant disputé le plus grand nombre de rencontres en Coupe du monde sans jamais bénéficier d’un penalty, d’après les données du site français « stats foot ».

Lire aussi

Une guerre en perspective... Le PSG vise une star du FC Barcelone pour son mercato estival

Ancelotti fixe le rôle de Vinícius face au Maroc.

Sur le plan individuel, ce but revêtait une importance particulière pour Embolo, qui a inscrit son nom dans la liste des joueurs ayant marqué en Coupe du monde alors qu’ils évoluaient au club français de Rennes.

Cette liste comprend François Omam-Biyik avec le Cameroun en 1990, Alexander Frei avec la Suisse en 2006, Asamoah Gyan (Ghana) en 2010, Wahbi Khazri (Tunisie) en 2018, et enfin Lukasz Majer avec la Croatie en 2022, avant que l’attaquant ne vienne grossir leurs rangs ce lundi.