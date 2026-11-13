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La Tunisie se retrouve dans une position extrêmement délicate, après le départ catastrophique qu'elle a connu lors des éliminatoires qualificatifs pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027, organisée par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda l'année prochaine.

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La Coupe d'Afrique des nations 2027 se tiendra au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, du 19 juin au 17 juillet de l'année prochaine, avec la participation de 24 sélections, en tête desquelles figurent les trois nations hôtes.

Le pire départ dans les éliminatoires africaines

La sélection tunisienne s'est inclinée à domicile face à son homologue libyenne sur le score de 2-0, lors du match qui a opposé les deux équipes ce vendredi soir, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires qualificatives pour la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Cette défaite n'a pas été qu'un simple revers de plus pour la sélection tunisienne, elle a surtout livré des statistiques négatives sans précédent dans l'histoire de ses participations aux éliminatoires continentales, puisqu'il s'agit du plus large écart de défaite qu'elle subit à domicile en éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations.

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C'est également la première fois que la sélection tunisienne se retrouve menée de deux buts d'écart lors d'un match sur son terrain, dans l'histoire de ses participations aux éliminatoires de la compétition, signe de l'ampleur du choc qu'elle a subi face à son voisin libyen.

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Cette défaite est venue mettre un terme à une série de plus de 25 ans durant laquelle la sélection tunisienne n'avait pas subi de défaite avec deux buts d'écart en éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations, sa dernière chute sur ce score remontant au 24 mars 2001, lorsqu'elle s'était inclinée face au Maroc dans la capitale Rabat sur le score de 2-0.

La Tunisie a par ailleurs enregistré le pire départ de l'histoire de ses participations aux éliminatoires continentales, après avoir échoué à décrocher la moindre victoire lors de ses trois premiers matchs, pour la toute première fois, se contentant de deux nuls et d'une défaite, pour ne récolter que deux points sur 9 possibles.

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Le classement de la sélection tunisienne en éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations

Les deux points de la sélection tunisienne l'ont placée à la quatrième place du groupe 8 des éliminatoires africaines, à 3 matchs de la fin du second tour.

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La Tunisie accuse deux points de retard sur la sélection ougandaise, leader du groupe, qui a disputé un match de moins, et le même écart derrière la sélection libyenne qui a signé sa première victoire et grimpé à la deuxième place.

De son côté, la sélection tunisienne est à égalité avec son homologue botswanaise qui occupe la troisième place du groupe, avant son match attendu contre l'Ouganda, lors de la troisième journée, demain samedi.

Grp. H Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Lybie LIB 3 1 1 1 4 3 +1 4 V D N 2 Ouganda UGA 2 1 1 0 2 1 +1 4 V N 3 Botswana BWA 2 0 2 0 4 4 0 2 N N 4 Tunisie TUN 3 0 2 1 3 5 -2 2 D N N Prochain tour

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Le système des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027

De manière générale, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations sont composées de 12 groupes, les équipes classées première et deuxième se qualifiant directement pour la phase finale.

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La situation diffère toutefois pour les groupes comprenant l'une des sélections hôtes, où la sélection hôte se qualifie, accompagnée de l'équipe ayant récolté le plus de points dans le groupe.

C'est le cas du groupe de la Tunisie, qui comprend la sélection ougandaise, l'une des trois nations hôtes de la compétition africaine l'été prochain.

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Cela signifie que la sélection ougandaise s'est déjà qualifiée pour la Coupe d'Afrique des nations, dans l'attente de la sélection qui obtiendra le plus grand nombre de points dans le groupe.

Comment la sélection tunisienne peut-elle se qualifier pour la Coupe d'Afrique des nations ?

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La situation de la sélection tunisienne se compliquera considérablement si la sélection botswanaise parvient à battre l'Ouganda, demain samedi, car elle porterait alors son total à 5 points, soit 3 points d'avance sur la Tunisie.

Cela signifie que la sélection tunisienne devra remporter l'ensemble de ses trois matchs restants dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations afin de se qualifier pour la phase finale.

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La Tunisie affrontera de nouveau la sélection libyenne mardi prochain, avant de rencontrer l'Ouganda puis le Botswana au mois de mars prochain.

En cas de victoire dans ces trois matchs, la sélection tunisienne atteindrait le total de 11 points, un total qu'aucune autre sélection ne pourra dépasser, à l'exception de la sélection ougandaise, qualifiée automatiquement.

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Seule la sélection botswanaise peut atteindre ce total, en cas de victoire sur l'Ouganda à l'aller et au retour, puis sur la Libye, mais la sélection tunisienne aurait l'avantage au bénéfice des confrontations directes, si elle parvient à la battre lors de la dernière journée, d'autant plus que le premier match s'est soldé par un match nul sur le score de 2-2.