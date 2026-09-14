Après le penalty de Sunderland : Arsenal monte au créneau contre l'arbitrage en Premier League

Arsenal a l'intention de contacter l'instance responsable de l'arbitrage dans le football anglais afin d'obtenir des explications concernant la décision d'accorder un penalty en faveur de Sunderland lors du match entre les deux équipes, samedi dernier, en Premier League.

Arsenal a remporté la victoire face à Sunderland sur le score de 2-0, mais l'entraîneur Mikel Arteta a exprimé sa colère face à la décision d'accorder un penalty contre Ezri Konsa au cours de la seconde période, pour une faute commise sur Dan Ballard.

L'arbitre John Brooks a accordé un penalty en faveur de Sunderland, avant que David Raya ne brille en repoussant la frappe d'Enzo Le Fée depuis le point de penalty.

Le penalty a été accordé en raison d'une faute de Konsa sur Ballard, mais Arteta a estimé que la décision aurait dû être inverse, considérant que c'était Ballard qui avait commis la faute.

Une source a confirmé au réseau « ESPN » qu'Arsenal demandera à l'instance responsable de l'arbitrage une explication concernant la décision, et des éclaircissements sur les raisons pour lesquelles Brooks a accordé le penalty, ainsi que sur le fait que l'arbitre assistant vidéo ait confirmé la décision après l'avoir revue.

Le centre des matches de la Premier League a publié une clarification dans laquelle il indique que « la faute de retenue » commise par Konsa « a été revue et confirmée par l'arbitre assistant vidéo ».

Mikel Arteta a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne britannique « BBC » après le match : « Je ressens une inquiétude et une tristesse profondes, car cela ne peut en aucun cas être un penalty. »

Et d'ajouter : « C'est un geste de l'adversaire qui ressemble à une projection en judo. Ezri n'a rien fait. Nous devons assumer nos responsabilités pour protéger le jeu. Aujourd'hui, le jeu n'a pas été protégé, et cela aurait pu nous coûter le match et la dynamique qui est la nôtre. C'est extrêmement grave. Cela n'aurait jamais dû se produire. Ce n'est pas juste. »

Il a poursuivi : « Cela ne nous concerne pas seulement, car cela ne peut pas se produire à ce niveau. »

Il a continué : « C'est inacceptable à ce niveau. J'ai visionné l'action 20 fois, et je n'arrive pas à trouver une manière de comprendre comment ils ont pu penser à accorder un penalty dans une telle situation, ou la manière dont l'arbitre assistant vidéo aurait dû intervenir. »

Il a conclu : « Alors, je ne sais pas quoi penser. Je suis triste que nous soyons obligés de débattre de cela après un match aussi beau, et que cet incident revête une telle gravité à ce niveau. Parce que cela change le cours de la saison, et peut vous coûter le titre. À ce niveau, et après tout le travail que nous fournissons, cela ne peut pas se produire. »



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