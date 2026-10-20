Après le PEC Zwolle, un autre club d’Eredivisie limoge son entraîneur avec effet immédiat

Willem II a limogé John Stegeman, rapporte Jeroen Kapteijns pour De Telegraaf. Les résultats décevants de ces dernières semaines lui ont été fatals.

Après neuf journées de VriendenLoterij Eredivisie, Willem II n'a toujours pas remporté le moindre match. Le club de Tilburg occupe donc la dernière place avec seulement deux points.

Le dix-septième, ADO Den Haag, a créé la surprise en battant le PSV le week-end dernier (2-1). Willem II compte désormais quatre points de retard sur ce club.

La direction du club a donc décidé d'intervenir et de se séparer de Stegeman. Le club devrait prochainement publier un communiqué sur son site officiel.

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L'ancien entraîneur de l'Heracles Almelo et du Royal Antwerp, entre autres, était aux commandes à Tilburg depuis le début de la saison dernière. Contre toute attente, il avait obtenu une montée immédiate en Eredivisie grâce aux barrages.

Le week-end prochain, Willem II recevra le SC Cambuur. Ce match sera considéré comme très important dans la lutte contre la relégation. On ne sait pas encore qui prendra place sur le banc du club.