Après le pays de Galles et la Serbie : la Fédération anglaise retire son soutien à la réélection d'Infantino

La Fédération anglaise de football a décidé d'envoyer une lettre officielle à Gianni Infantino pour l'informer du retrait de son soutien à sa réélection à la présidence de la Fédération internationale de football (FIFA).

Selon le quotidien britannique The Athletic, cette décision fait suite à un communiqué publié samedi par la Fédération anglaise, dans lequel elle a soutenu la position de l'Union européenne de football (UEFA), qui reconnaît avoir perdu confiance dans la direction d'Infantino après sa tentative de vendre une part de 21 % des opérations commerciales et des événements de la FIFA à un fonds d'investissement détenu par Joshua Kushner pour 4,2 milliards de dollars (3,1 milliards de livres sterling).

Le communiqué de la Fédération anglaise indique : « Le moment est venu de procéder à un examen approfondi et rigoureux de la direction et de la gouvernance de la FIFA, afin de garantir que le football mondial soit géré en toute transparence, dans l'intérêt de l'ensemble des 211 fédérations membres, en plaçant la gestion à long terme du sport au cœur de ses objectifs. »

Infantino avait fait marche arrière de façon spectaculaire sur sa proposition relative au projet « FIFA Forward Enterprises » vendredi dernier, après une opposition à grande échelle au sein du milieu du football, y compris de la part de Kevin Lamour, directeur des opérations de la FIFA, qui a déclaré à l'agence Associated Press : « C'est le projet d'une seule personne. »

Malgré l'abandon des plans du projet « FIFA Forward Enterprises », Infantino fait face à des pressions croissantes, la Fédération galloise de football étant devenue lundi l'une des premières des 211 fédérations membres de la FIFA à retirer officiellement son soutien à sa réélection l'année prochaine.

La Fédération serbe de football a également confirmé lundi le retrait de son soutien à Infantino, expliquant dans un communiqué officiel : « Nous tenons à vous rappeler que nous avions apporté un soutien écrit à M. Infantino le 25 mai de cette année, mais après un examen attentif des événements qui ont gravement nui à la réputation de la FIFA et de son président au cours de la dernière période, il s'agit de la seule démarche logique et rationnelle. »

De son côté, la Fédération suisse de football, qui représente le pays natal d'Infantino, a déclaré : « Nous avions rédigé une lettre de soutien avant les événements largement débattus durant la Coupe du monde, que nous avons également jugés préoccupants. En conséquence, des discussions supplémentaires sont actuellement en cours, tant sur le plan interne qu'externe, avec d'autres fédérations. »

La Fédération suisse a ajouté : « Naturellement, les événements de la semaine dernière sont pris en compte au cours de ces discussions. Par ailleurs, nous cherchons à mener un nouvel échange de vues personnel avec le président de la FIFA, et nous continuerons à examiner les développements entourant la FIFA jusqu'aux élections prévues le 18 mars 2027. »

Les milieux sportifs s'attendent à ce que d'autres fédérations de football européennes emboîtent le pas aux fédérations galloise et anglaise, en coordination avec l'Union européenne (UEFA), qui s'était précédemment engagée à ce que ses membres boycottent la Coupe du monde si les plans de « FIFA Forward Enterprises » n'étaient pas annulés.

L'Union européenne de football (UEFA) a menacé d'intenter une action en justice contre la FIFA en raison de sa proposition annulée concernant le projet « FIFA Forward Enterprises ».

Un cabinet d'avocats agissant pour le compte de l'Union européenne avait envoyé le 31 juillet des lettres distinctes à la FIFA et à Joshua Kushner — le frère de Jared Kushner, gendre du président américain Trump — leur demandant de ne détruire aucun document relatif à ces plans.

The Athletic a révélé la semaine dernière que la grande majorité des membres de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) perdent confiance en Infantino, ou l'ont déjà perdue.

Infantino avait annoncé, lors de l'assemblée générale annuelle de la FIFA en avril dernier, son intention de se présenter pour ce qui serait son dernier mandat à la présidence de l'organisation.

Avant l'apparition de la crise du projet « FIFA Forward Enterprises », son emprise sur le football mondial était telle qu'Infantino avait publié, via son compte sur la plateforme Instagram, qu'il avait reçu des promesses de soutien de plus de 200 fédérations sur les 211 fédérations membres pour sa réélection en 2027.

Les prévisions laissaient entendre que ce responsable âgé de 56 ans se présenterait sans aucune concurrence pour le mandat couvrant la période 2027-2031, tout comme cela avait été le cas en 2019 et 2023.

Toutefois, Victor Montagliani, président de la CONCACAF et actuel vice-président de la FIFA, envisage sérieusement de concurrencer Infantino pour le poste de président.

Il convient de noter que la période de dépôt des candidatures pour les élections du mois de mars doit se clôturer d'ici au 18 novembre prochain.