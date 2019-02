Après le nul du Barça, Piqué s'en prend au Real Madrid en parlant d'arbitrage

Le défenseur central du Barça a piqué une grosse colère à l'encontre du Real Madrid au sujet de l'arbitrage.

Le défenseur barcelonais Gerard Piqué a rouvert sa querelle avec le Real Madrid en suggérant à l’équipe d’agir de façon hypocrite en matière d’arbitrage .



L’équipe de basketball madrilène a été déçue et vaincue, dimanche par la victoire 94-93 du Barça lors de la finale de la Coupe du Roi.



Les conséquences de ce match ont toutefois été dominées par les accusations de Madrid selon lesquelles Barca aurait bénéficié de plusieurs avantages douteux qui ont conduit à leur victoire.



Mais Pique a souligné que dans les scénarios où les Merengue recevraient un avantage arbitral, comme lors de la victoire du derby contre l'Atlético, 3-1, dominée par le VAR, aucun commentaire n'est fait.



"[Les plaintes de Madrid] se produisent dans le football, cela se produit dans le basket-ball. Du moins, ils ne pratiquent pas d'autres sports, car nous aurions à le subir aussi au hockey et au handball", a déclaré Piqué.



"Ensuite, ils vont au Wanda, les arbitres les aident, puis ils se taisent et ne se plaignent pas.



"Il y a eu des erreurs [lors de la finale de la Copa] en faveur de Madrid d'abord, puis en faveur de Barca. Et bien, plus tard, nous avons eu tout ce spectacle de Madrid avec les arbitres.



"En fin de compte, si les arbitres ne s'étaient pas trompés, Barcelone aurait gagné. En fin de compte, c'est tout un bruit de dissimuler le problème habituel, à savoir que Barcelone est champion."