Après le nul contre la Sociedad, Griezmann concentré sur le Clasico

Antoine Griezmann s'est entretenu avec Movistar LaLiga après le 2-2 de cet après-midi entre le Barça et la Real Sociedad.

Le Barça et Antoine Griezmann ont fait match nul chez la . Une expérience douce-amère pour le joueur, qui a marqué contre son ancien club :

« Je pense que les deux équipes ont eu leurs moments. Lorsque nous avons égalisé, nous jouions bien - pleins de confiance et créant des opportunités. Puis ils ont égalisé et ont eu leurs chances de gagner le match. Ils contrôlaient également le ballon. C'est dommage, mais nous avons tout donné. Nous devons apprendre de ce match et nous améliorer lorsque nous affronterons le au Clásico », a dit le Français.

« Un résultat juste? Je ne sais pas. Je vais devoir revoir le match mais les deux équipes ont eu des chances de gagner. Maintenant nous avons le Clásico, nous verrons ce qui se passera. », a ajouté le Français, qui n'a pas voulu célébrer face à la Real :

« Je ne célébrerai jamais si je marque ici. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui m'ont tout donné. Comme je l'ai dit, petit à petit je me sens mieux. Je suis content de mes performances et en dehors du terrain, au sein de l'équipe, tout se passe bien. Et ne fera que s'améliorer. »