Depuis son lancement en 1992, la version moderne de la Ligue des champions a connu des victoires historiques assorties de larges écarts de buts, mais la liste des résultats les plus spectaculaires est restée restreinte, peu d'équipes étant parvenues à remporter leurs matches avec un écart de sept buts ou plus.

La victoire écrasante de Côme contre Lens sur le score de 9-1, hier mercredi, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de cette saison, est venue ajouter un nouveau chapitre à cette liste, l'équipe italienne devenant la deuxième à inscrire 9 buts en un seul match dans l'histoire de la compétition, après le Bayern Munich qui avait balayé le Dinamo Zagreb sur le score de 9-2 en septembre 2024.

Selon un rapport du réseau de statistiques « Opta », Côme, dirigé par l'entraîneur espagnol Cesc Fàbregas, est devenu la première équipe à inscrire 9 buts à l'extérieur en Ligue des champions depuis le Feyenoord, qui s'était imposé contre l'Olympiakos sur le score de 9-0 en septembre 1971, lorsque la compétition était connue sous le nom de Coupe d'Europe.

Le match d'hier a été marqué par le brio du Grec Tasos Douvikas, auteur d'un triplé, devenant ainsi le troisième joueur grec à réaliser cet exploit dans l'histoire de la Ligue des champions, après Kostas Mitroglou avec l'Olympiakos face à Anderlecht en octobre 2013, et Vangelis Pavlidis avec Benfica face au Barça en janvier 2025.

Les plus larges victoires avec un écart de 8 buts

La liste comprend trois matches qui se sont terminés avec un écart de 8 buts, à savoir :

- Liverpool 8-0 Beşiktaş, 6 novembre 2007.

- Real Madrid 8-0 Malmö, 8 décembre 2015.

- Lens 1-9 Côme, 4 novembre 2026.

Liverpool avait été la première équipe à inscrire 8 buts en un seul match en Ligue des champions, après avoir balayé Beşiktaş à Anfield en novembre 2007.

Peter Crouch avait inscrit deux buts, tandis que Yossi Benayoun avait réalisé un triplé.

Le match avait vu Liverpool marquer 6 buts en seconde période, devenant la première équipe à atteindre ce total dans un match de Ligue des champions, avant que Lyon ne réitère l'exploit par la suite lors de sa victoire contre le Dinamo Zagreb sur le score de 7-1 en 2011.

Huit ans plus tard, l'entraîneur Rafael Benítez est revenu pour conduire le Real Madrid à reproduire ce même résultat, après avoir écrasé le Malmö suédois 8-0 en décembre 2015.

Le match avait été exceptionnel sur le plan individuel, Cristiano Ronaldo inscrivant 4 buts et Karim Benzema en ajoutant 3, faisant de cette rencontre la seule de l'histoire de la Ligue des champions où deux joueurs différents ont réalisé un triplé dans le même match.

Ronaldo avait par ailleurs porté son total à 11 buts en phase de groupes au cours de cette saison, avant de terminer l'édition 2015-2016 avec 16 buts, une saison au cours de laquelle le Real Madrid a été sacré champion après sa victoire contre l'Atlético Madrid aux tirs au but en finale.

Les victoires avec un écart de 7 buts

La compétition a également connu 14 matches qui se sont terminés avec un écart de 7 buts, dont les résultats sont les suivants :

- Juventus 7-0 Olympiakos, 10 décembre 2003.

- Arsenal 7-0 Slavia Prague, 23 octobre 2007.

- Marseille 7-0 MŠK Žilina, 3 novembre 2010.

- Valence 7-0 Genk, 23 novembre 2011.

- Bayern Munich 7-0 Bâle, 13 mars 2012.

- Chakhtar Donetsk 7-0 BATE Borisov, 21 octobre 2014.

- Bayern Munich 7-0 Chakhtar Donetsk, 11 mars 2015.

- Barça 7-0 Celtic, 13 septembre 2016.

- Liverpool 7-0 Maribor, 17 octobre 2017.

- Liverpool 7-0 Spartak Moscou, 6 décembre 2017.

- Manchester City 7-0 Schalke, 12 mars 2019.

- Manchester City 7-0 Leipzig, 14 mars 2023.

- Bayern Munich 9-2 Dinamo Zagreb, 17 septembre 2024.

- Paris Saint-Germain 7-0 Brest, 19 février 2025.