Le Français Christophe Galtier, entraîneur de Neom, a été expulsé en Roshn Saudi League, une semaine après le miracle réalisé face à Al-Hilal.

Le club de Neom affrontait ce dimanche Al-Fateh, au stade de la cité sportive du roi Khaled à Tabuk, lors de la septième journée de la Roshn Saudi League.

À la fin du temps additionnel de la première mi-temps, l'arbitre de la rencontre a décidé d'expulser Galtier, après que ce dernier eut adressé un geste offensant au staff technique d'Al-Fateh, dirigé par l'entraîneur Khaled Al-Atwi.

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Galtier devrait faire l'objet d'une sanction de suspension de la part de la Fédération saoudienne de football, ce qui signifierait son absence au moins lors du prochain match contre Al-Hazm, en octobre prochain.

L'entraîneur français avait attiré tous les regards il y a environ une semaine, lorsqu'il avait mené Neom à la victoire face à Al-Hilal sur le score de 2-0, au stade Kingdom Arena dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la cinquième journée de la Roshn League.

Galtier avait infligé à Al-Hilal sa première défaite après 47 matchs sans défaite en Roshn Saudi League, ainsi qu'après une série de 39 matchs sous la direction de l'entraîneur italien Simone Inzaghi.

Il convient de rappeler que l'entraîneur français dirige Neom depuis la saison dernière, et qu'il l'avait mené à la huitième place au classement, tandis qu'il occupe la cinquième place lors de la saison actuelle, avec 15 points, issus de 5 victoires et deux défaites.