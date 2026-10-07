La polémique a éclaté très tôt au sujet de l'arbitre du Clasico tant attendu entre le Barça et son hôte le Real Madrid, après que "Radio Marca" a rapporté qu'Alejandro Hernández Hernández dirigerait la rencontre, prévue le dimanche 25 octobre au stade Spotify Camp Nou. Mais il semble que ce ne sera pas le cas.

En effet, le compte "Archivo VAR", spécialisé dans les questions d'arbitrage, a démenti l'information en affirmant qu'Hernández ne figurait pas parmi les options envisagées pour cette confrontation.

Le compte, qui consacre son activité à l'évaluation des performances arbitrales en Liga et en deuxième division, et qui entretient des liens étroits avec le comité des arbitres, a précisé que la commission des désignations ne s'était pas encore réunie. Par conséquent, le nom de l'arbitre du Clasico demeure inconnu à ce jour.

Le journal catalan "Sport" a par ailleurs contacté des sources officielles au sein de la Fédération espagnole, lesquelles ont confirmé la nouvelle politique en vigueur en matière de désignation des arbitres : les noms ne seront révélés que 24 heures seulement avant les matchs.

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Mécontentement dans la capitale

Face à la possibilité de désigner l'arbitre originaire des îles Canaries, des voix proches du Real Madrid ont exprimé leur mécontentement à l'égard de Hernández Hernández, qui a dirigé 6 Clasicos au cours de sa carrière, dont le bilan s'établit à 3 victoires pour le club catalan, deux nuls et une seule victoire pour les Merengues.

Sur le plan de la polémique arbitrale, le tableau est plus équilibré, malgré les plaintes venues de Madrid, selon "Sport".

Le 23 avril 2017, le Barça s'est imposé 3-2 au stade Santiago-Bernabéu, lors d'un match qui a relancé la course au titre. C'est cette confrontation au cours de laquelle Messi a inscrit son but légendaire, à la 93e minute, avant de célébrer en brandissant son maillot devant les supporters du Real Madrid.

Les séquences les plus controversées furent un coup de coude de Marcelo qui a laissé Messi en sang, et une faute commise par Casemiro pour couper un contre, alors qu'il avait déjà reçu un avertissement.

En 2018, Hernández Hernández a dirigé le Clasico du Camp Nou, qui s'est soldé par un nul 2-2. Deux séquences ont suscité la colère du Real Madrid lors de ce match : une faute probable précédant le deuxième but de Messi, qui a donné l'avantage 2-1 au Barça, et un penalty non sifflé après une intervention de Jordi Alba sur Marcelo. Les Blaugrana ont terminé cette saison-là champions.

La polémique la plus récente

Le Clasico de 2025 au stade olympique de Montjuïc n'a pas non plus été exempt de polémique. La victoire 4-3 du Barça lui a offert le titre de champion, mais ses supporters n'ont pas oublié la séquence où le ballon a nettement touché le bras de Tchouaméni, à l'intérieur de la surface de réparation, sans que Hernández Hernández ne siffle de penalty.

Le journal a conclu : "Pour l'heure, le nom de l'arbitre du Clasico demeure inconnu. Mais il est clair qu'aucune des deux parties ne sera satisfaite de l'arbitre sur lequel le choix se portera."



