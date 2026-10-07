Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Après le mécontentement et les critiques : bonne nouvelle pour le Real Madrid au sujet de l'arbitre du Clasico

FC Barcelone vs Getafe
FC Barcelone
Getafe
LaLiga
Galatasaray vs FC Barcelone
Galatasaray
Ligue des Champions
FC Barcelone vs Real Madrid
Real Madrid
Real Madrid vs Villarreal
Villarreal
Espagne
Turquie

Les matchs du Clasico font constamment l'objet de polémiques arbitrales

La polémique a éclaté très tôt au sujet de l'arbitre du Clasico tant attendu entre le Barça et son hôte le Real Madrid, après que "Radio Marca" a rapporté qu'Alejandro Hernández Hernández dirigerait la rencontre, prévue le dimanche 25 octobre au stade Spotify Camp Nou. Mais il semble que ce ne sera pas le cas.

En effet, le compte "Archivo VAR", spécialisé dans les questions d'arbitrage, a démenti l'information en affirmant qu'Hernández ne figurait pas parmi les options envisagées pour cette confrontation.

Le compte, qui consacre son activité à l'évaluation des performances arbitrales en Liga et en deuxième division, et qui entretient des liens étroits avec le comité des arbitres, a précisé que la commission des désignations ne s'était pas encore réunie. Par conséquent, le nom de l'arbitre du Clasico demeure inconnu à ce jour.

Le journal catalan "Sport" a par ailleurs contacté des sources officielles au sein de la Fédération espagnole, lesquelles ont confirmé la nouvelle politique en vigueur en matière de désignation des arbitres : les noms ne seront révélés que 24 heures seulement avant les matchs.

À lire aussi

Comment le Bayern Munich a-t-il gagné son pari sur Olise, perdu par les cadors de la Premier League ?

L'ancienne star du Portugal : des gens sans scrupules ont inventé mes propos sur Ronaldo

Mécontentement dans la capitale

Face à la possibilité de désigner l'arbitre originaire des îles Canaries, des voix proches du Real Madrid ont exprimé leur mécontentement à l'égard de Hernández Hernández, qui a dirigé 6 Clasicos au cours de sa carrière, dont le bilan s'établit à 3 victoires pour le club catalan, deux nuls et une seule victoire pour les Merengues.

Sur le plan de la polémique arbitrale, le tableau est plus équilibré, malgré les plaintes venues de Madrid, selon "Sport".

Le 23 avril 2017, le Barça s'est imposé 3-2 au stade Santiago-Bernabéu, lors d'un match qui a relancé la course au titre. C'est cette confrontation au cours de laquelle Messi a inscrit son but légendaire, à la 93e minute, avant de célébrer en brandissant son maillot devant les supporters du Real Madrid.

Les séquences les plus controversées furent un coup de coude de Marcelo qui a laissé Messi en sang, et une faute commise par Casemiro pour couper un contre, alors qu'il avait déjà reçu un avertissement.

En 2018, Hernández Hernández a dirigé le Clasico du Camp Nou, qui s'est soldé par un nul 2-2. Deux séquences ont suscité la colère du Real Madrid lors de ce match : une faute probable précédant le deuxième but de Messi, qui a donné l'avantage 2-1 au Barça, et un penalty non sifflé après une intervention de Jordi Alba sur Marcelo. Les Blaugrana ont terminé cette saison-là champions.

La polémique la plus récente

Le Clasico de 2025 au stade olympique de Montjuïc n'a pas non plus été exempt de polémique. La victoire 4-3 du Barça lui a offert le titre de champion, mais ses supporters n'ont pas oublié la séquence où le ballon a nettement touché le bras de Tchouaméni, à l'intérieur de la surface de réparation, sans que Hernández Hernández ne siffle de penalty.

Le journal a conclu : "Pour l'heure, le nom de l'arbitre du Clasico demeure inconnu. Mais il est clair qu'aucune des deux parties ne sera satisfaite de l'arbitre sur lequel le choix se portera."


VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google