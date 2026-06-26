La star néerlandaise Jan Paul van Heek a établi trois records inédits lors de la Coupe du monde 2026.

Il s'est particulièrement illustré vendredi matin, lors de la dernière journée de la phase de groupes, en participant à la victoire 3-1 des siens face à la Tunisie.

Il a concrétisé son influence en inscrivant le troisième but à la 62^e minute.

Selon les données de Squawka, le Néerlandais a touché le ballon à 145 reprises, record absolu de touches en une seule rencontre dans cette Coupe du monde.

Elle précise : « Van Heekie a réussi 130 passes sur 134 tentatives, soit le plus grand nombre de passes réussies par un joueur lors d’un seul match de cette Coupe du monde. »

Il a également délivré 39 passes dans le dernier tiers offensif, record absolu sur un seul match dans cette Coupe du monde.

Jan-Paul Van Heeky n’a pas seulement brillé par ses passes : il a également ouvert son compteur buts en sélection.