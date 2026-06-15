Après le match Pays-Bas - Japon, la presse néerlandaise s’accorde pour pointer du doigt le même bouc émissaire, qualifiant la performance de « dramatique »

À l'issue du match Pays-Bas – Japon (2-2), un sentiment de déception domine aux Pays-Bas. En partie à cause des remplacements défensifs effectués par le sélectionneur Ronald Koeman, les Oranje ont laissé filer leur avance dans les dernières minutes, laissant un goût amer à ce match d'ouverture de la Coupe du monde.

Les médias nationaux font de Koeman leur bouc émissaire. « Les remplacements désastreux de Ronald Koeman ont coûté la victoire à la sélection néerlandaise », assène Valentijn Driessen dans son analyse publiée par De Telegraaf. Le chef du service football qualifie même ce match nul 2-2 de « totalement inutile ».

« Les Oranje ont laissé filer la victoire, principalement à cause des remplacements trop prudents du sélectionneur Ronald Koeman alors qu’ils menaient 2-1. Au lieu de continuer à presser après le 2-1, les Oranje se sont repliés et Koeman a procédé à des remplacements défensifs. Il a sorti toute la vitesse du terrain avec Cody Gakpo, Donyell Malen et Summerville pour préserver l’avance jusqu’au bout. »

Les renforts défensifs, Teun Koopmeiners aligné comme ailier droit et Nathan Aké en tant que défenseur supplémentaire, n’ont pas suffi. Le 2-2, inscrit de la tête par les Japonais à la 89^e minute et dévié au dernier moment, en témoigne : Les Néerlandais ont cherché à se faire mettre sous pression par le Japon et se sont ainsi attiré tous les problèmes », s’indigne Driessen.

Trouw abonde dans ce sens et qualifie également les remplacements de Koeman de « dramatiques ». « Le sélectionneur a voulu assurer le résultat en opérant des remplacements défensifs, mais les Néerlandais ont ainsi constamment reculé, laissant les Japonais gagner du terrain. La sanction est tombée à la 89^e minute : Daichi Kamada a battu Verbruggen d’une tête déviée. Les occasions manquées par Malen et les arrêts de Suzuki font désormais encore plus mal. »

De Volkskrant impute également ce but tardif à Koeman. « Les remplacements se sont avérés désastreux, notamment avec un Memphis Depay à la traîne. Le Japon a mis la pression et a marqué, ironiquement, sur un coup de tête du sauteur Koki Ogawa (NEC), qui a pris le dessus dans les airs sur Virgil van Dijk et a vu sa tête déviée par son coéquipier Daichi Kamada », explique Willem Vissers.

Les quotidiens estiment toutefois qu’il est encore trop tôt pour parler de crise : avec des rencontres face à la Suède et la Tunisie, les Oranje demeurent maîtres de leur destin. Reste à le prouver samedi prochain, en faisant preuve de résilience.