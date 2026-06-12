Les nations hôtes ont confirmé leur solidité traditionnelle lors des matchs d’ouverture de la Coupe du monde. Vendredi, le Canada a partagé les points avec la Bosnie-Herzégovine (1-1) lors de la première journée de la phase de groupes de l’édition 2026.

Bien que les Canadiens n’aient pas réussi à s’imposer devant leur public, ils ont tout de même évité la défaite, privant ainsi le Qatar d’un record historique négatif.

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En 25 matchs d’ouverture disputés par les pays organisateurs dans l’histoire de la Coupe du monde, la défaite ne figure qu’une seule fois au bilan, pour 17 victoires et 7 nuls.

Cette unique contre-performance remonte à l’ouverture de l’édition 2022, lorsque le Qatar s’est incliné 0-2 face à l’Équateur.

Le Canada a réalisé un exploit historique en Coupe du monde en obtenant le match nul contre la Bosnie, évitant ainsi sa première défaite dans la compétition après six revers en autant de sorties.

Aujourd’hui, le Bosnien Jovo Lukić a ouvert le score dès la 21^e minute, avant que Kyle Larín n’égalise pour les locaux à la 78^e.

Les deux sélections évoluent dans le groupe B, en compagnie du Qatar et de la Suisse.