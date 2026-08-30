Après le match nul contre l’ADO La Haye, Giovanni van Bronckhorst se montre critique envers la recrue à plusieurs millions de Feyenoord

Feyenoord a laissé échapper des points dimanche de manière surprenante à De Kuip contre le promu ADO Den Haag (2-2). Le gardien Tjark Ernst a de nouveau été battu à deux reprises et n’a surtout pas paru très convaincant sur le 0-2. Après la rencontre, l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst s’est montré critique envers l’Allemand de 23 ans.

Ernst a été recruté cet été à Rotterdam pour succéder à son compatriote Timon Wellenreuther. Le gardien a immédiatement obtenu une place de titulaire à Feyenoord, qui a déjà laissé échapper des points à deux reprises lors des trois premiers matches de la saison. De plus, les Rotterdammers ont encaissé deux buts lors de chaque match, contre Go Ahead Eagles (2-2), le SC Cambuur (2-5) et donc aussi ADO.

Après la rencontre, on a demandé à Van Bronckhorst sur ESPN de donner son avis sur Ernst, recruté à Hertha BSC pour près de cinq millions d’euros. « Tjark fait bien sûr partie de l’équipe », commence l’ancien arrière gauche.

« Je pense que nous devons aussi davantage l’aider en tant que dernier rempart. Quand nous avons le ballon, mais surtout aussi défensivement. Aujourd’hui, nous avons encaissé deux buts et oui, ils tombent un peu de nulle part, mais ce sont tout de même des moments où il faut rester vigilant. Pas seulement Tjark, mais aussi la défense. »

« Quand il y a une touche et que dix secondes plus tard le ballon est dans le but, il est clair que ce n’est pas bon », raconte Van Bronckhorst. Sur le premier but, inscrit par Nigel Thomas, Ernst n’a pas pu anticiper assez vite sur une frappe déviée.

Sur le 0-2 de Sekou Sylla, Ernst est apparemment parti lentement sur son côté. Feyenoord est revenu dans le match et a égalisé grâce à Ayase Ueda et Anis Hadj Moussa, mais n’a pas pu éviter une embarrassante perte de points.

Van Bronckhorst est ensuite interrogé sur un éventuel renfort de Feyenoord avant la fin du mercato. « Je pense qu’il faut attendre le jour à venir. Dévy (le directeur technique Rigaux, ndlr) travaille dessus et j’espère que quelque chose pourra se faire. »

« Mais oui, c’est aussi au club de voir si le recrutement de joueurs est financièrement réalisable. Ce n’est pas à moi de le décider. » Van Bronckhorst est également revenu sur Jeremiah St. Juste, sorti pendant l’échauffement et remplacé par la recrue Javi López.

« St. Juste ne se sentait pas très bien et pendant l’échauffement, il a dit qu’il ne se sentait pas en forme, qu’il se sentait vidé. Dans ce cas, il est logique qu’on ne puisse pas débuter avec lui », a expliqué Gio, qui a alors repositionné Mika Mármol dans l’axe afin de libérer de l’espace à gauche pour López.



