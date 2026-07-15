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Siep Engelen

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Après le match Angleterre - Argentine, les médias anglais pointent du doigt le même bouc émissaire : « C’est lui le responsable de ce drame mondialiste ! »

Angleterre vs Argentine
Angleterre
Argentine
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T. Tuchel

Les médias anglais sont sans pitié après l’élimination douloureuse de l’Angleterre en Coupe du monde. L’Argentine s’est qualifiée pour la finale au terme d’une fin de match haletante, ce qui a poussé les observateurs britanniques à déverser leur frustration sur le sélectionneur Thomas Tuchel. 

« Son choix d’aligner Rogers sur l’aile droite était génial », commence encore positivement le Daily Mail. « Mais une fois que l’Angleterre a pris l’avantage, ses remplacements ont fait reculer l’équipe – et cela a coûté cher aux Three Lions. » 

« Tuchel a commis la même erreur que tant de sélectionneurs anglais avant lui », enfonce The Sun

« Nous nous sommes repliés si profondément qu’il n’y avait plus d’issue. Et quand on affronte Lionel Messi, c’est courir à la catastrophe. Et celle-ci est arrivée, d’une manière déchirante. » 

Même son de clochedu côté de The Mirror, qui acte un abattement total : « Les soixante ans de souffrance se poursuivent. Et la douleur semble plus vive que jamais. L’Angleterre vit à nouveau un drame en Coupe du monde. Pour l’Angleterre, la longue, longue attente se poursuit. » 

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Alan Shearer ne mâche pas non plus ses mots. « Tuchel a joué cartes sur table, on savait qu’il voulait s’en tenir là », analyse-t-il en direct sur la BBC

« Tenir le coup face à la Norvège ou face au Mexique, ce n’est pas la même chose. Ces équipes n’ont pas la même qualité que l’Argentine, qui vous sanctionne immédiatement. »

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