Les médias anglais sont sans pitié après l’élimination douloureuse de l’Angleterre en Coupe du monde. L’Argentine s’est qualifiée pour la finale au terme d’une fin de match haletante, ce qui a poussé les observateurs britanniques à déverser leur frustration sur le sélectionneur Thomas Tuchel.

« Son choix d’aligner Rogers sur l’aile droite était génial », commence encore positivement le Daily Mail. « Mais une fois que l’Angleterre a pris l’avantage, ses remplacements ont fait reculer l’équipe – et cela a coûté cher aux Three Lions. »

« Tuchel a commis la même erreur que tant de sélectionneurs anglais avant lui », enfonce The Sun.

« Nous nous sommes repliés si profondément qu’il n’y avait plus d’issue. Et quand on affronte Lionel Messi, c’est courir à la catastrophe. Et celle-ci est arrivée, d’une manière déchirante. »

Même son de cloche du côté de The Mirror, qui acte un abattement total : « Les soixante ans de souffrance se poursuivent. Et la douleur semble plus vive que jamais. L’Angleterre vit à nouveau un drame en Coupe du monde. Pour l’Angleterre, la longue, longue attente se poursuit. »

Alan Shearer ne mâche pas non plus ses mots. « Tuchel a joué cartes sur table, on savait qu’il voulait s’en tenir là », analyse-t-il en direct sur la BBC.

« Tenir le coup face à la Norvège ou face au Mexique, ce n’est pas la même chose. Ces équipes n’ont pas la même qualité que l’Argentine, qui vous sanctionne immédiatement. »