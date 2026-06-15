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Après le Maroc et l'Arabie saoudite, la Tunisie rappelle Hervé Renard pour la Coupe du monde

H. Renard
S. Lamouchi
Arabie saoudite
Tunisie vs Japon
Tunisie
Japon
Coupe du monde
Arabie saoudite vs Uruguay
Uruguay
Écosse vs Maroc
Écosse
Maroc
France
Arabie saoudite
Tunisie
Japon
Mexique
Uruguay
É.-U.
Écosse
Maroc

L'entraîneur français prendra part à la Coupe du monde pour la troisième fois.

Le Français Hervé Renard, ex-sélectionneur de l’équipe d’Arabie saoudite, se rapproche d’un retour sur les bancs pour la Coupe du monde 2026, cette fois à la tête de la Tunisie.

Selon plusieurs sources, Sabri Lamouchi a été démis de ses fonctions après la lourde défaite des « Aigles de Carthage » face à la Suède (1-5) lors de la première journée de la Coupe du monde 2026.

Plusieurs noms ont circulé, mais le journaliste français Romain Molina affirme que Renard sera le prochain sélectionneur des Aigles de Carthage, en remplacement de Lamouchi.

Dans un tweet publié sur son compte personnel, le journaliste a affirmé que le technicien français prendra bien les commandes des Aigles de Carthage, sauf surprise de dernière heure.

Selon le journaliste, la Fédération tunisienne lui aurait proposé un projet à long terme incluant des garanties pour rester en poste après la Coupe du monde.

Il s’apprête ainsi à disputer sa troisième Coupe du monde à la tête d’une sélection africaine, après le Maroc en 2018 et l’Arabie saoudite en 2022.

Renard devait initialement conduire l’Arabie saoudite au Mondial 2026, avant d’être démis de ses fonctions moins de deux mois avant le coup d’envoi et remplacé par le technicien grec Giorgos Donis.

Rappelons que la Tunisie doit encore disputer deux matchs dans cette Coupe du monde : elle affrontera le Japon dimanche matin, puis les Pays-Bas vendredi à l’aube lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes.

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