Après le Maroc et l'Arabie saoudite, la Tunisie rappelle Hervé Renard en Coupe du monde

Le Français Hervé Renard, ex-sélectionneur de l’équipe d’Arabie saoudite, revient sur le devant de la scène en prenant les rênes de la Tunisie pour la Coupe du monde 2026.

Des articles de presse avaient confirmé le limogeage de Sabri Lamouchi, l’entraîneur des « Aigles de Carthage », après la lourde défaite (1-5) concédée face à la Suède lors de la première journée de la Coupe du monde 2026.

La télévision tunisienne a ensuite relayé les déclarations de Moez Nasri, président de la Fédération tunisienne de football, annonçant que Renard serait le nouveau sélectionneur des « Aigles de Carthage » pour la Coupe du monde 2026, en remplacement de Lamouchi.

Le dirigeant a précisé que le technicien français rejoindra dès demain le camp de base des Aigles de Carthage à Monterrey (Mexique) pour prendre officiellement les commandes de l’équipe, suite à un accord à l’amiable ayant entraîné le départ de Lamouchi.

Plus tôt, le journaliste français Romain Molina avait annoncé sur son compte X que le technicien français prendrait les rênes des Aigles de Carthage pour le reste de la Coupe du monde.

Selon le journaliste, la Fédération tunisienne lui aurait proposé un projet à long terme, assorti de garanties solides pour rester en poste après la Coupe du monde.

Il s’apprête ainsi à disputer sa troisième Coupe du monde, après avoir dirigé le Maroc en 2018 et l’Arabie saoudite en 2022.

Il devait initialement conduire l’Arabie saoudite au Mondial 2026, avant d’être démis de ses fonctions moins de deux mois avant le coup d’envoi et remplacé par le technicien grec Giorgos Donis.

Rappelons que la Tunisie doit encore disputer deux matchs dans la phase de groupes : elle affrontera le Japon dimanche matin, puis les Pays-Bas vendredi à l’aube lors de la troisième et dernière journée.