L'équipe d'Angleterre a battu son propre record en Coupe du monde en concédant un match nul 0-0 contre le Ghana mardi, lors de la 2ᵉ journée de la phase de groupes de l'édition 2026. Les Three Lions portent ainsi à 13 le nombre de leurs rencontres conclues sur un score nul et vierge dans l'histoire de la compétition, un total record pour une sélection nationale.

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Le sélectionneur iranien estime par ailleurs que son équipe est « victime d’injustices dans cette Coupe du monde… mais le match contre l’Égypte fera exception ».

Le premier remonte à 1958 face au Brésil, puis le même score a été enregistré contre la Bulgarie en 1962 et l’Uruguay en 1966, selon le site de statistiques « Opta ».

En 1982, les Three Lions ont concédé deux 0-0 : d’abord contre la RFA, puis face à l’Espagne. Quatre ans plus tard, même scénario contre le Maroc.

Même scénario lors de la Coupe du monde 1990 face aux Pays-Bas, puis contre le Nigeria en 2002 et le Portugal en 2006.

En 2010, les Three Lions ont également partagé les points avec l’Algérie, puis avec le Costa Rica en 2014.

Lors de la Coupe du monde 2022, les Three Lions ont de nouveau été tenus en échec par les États-Unis (0-0), avant d’ajouter à cette liste le match contre le Ghana lors de l’édition 2026.



