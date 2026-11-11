Partager Suivez GOAL sur Google

Un rapport de presse a évoqué la situation de l'attaquant du Barça, Hamza Abdelkarim, avec la sélection égyptienne, après le limogeage du précédent staff technique dirigé par Hossam Hassan.

Publicité

La Fédération égyptienne de football a annoncé, samedi dernier en soirée, le limogeage de Hossam Hassan, le sélectionneur de l'équipe première, et a confié la mission à un nouvel entraîneur local en s'attachant les services d'Ali Maher, qui dirigeait le club de Ceramica Cleopatra.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué qu'après un temps de jeu limité avec le Barça en début de saison, l'attaquant Hamza Abdelkarim (18 ans) aspire à s'affirmer avec la sélection égyptienne durant cette trêve internationale.

Le jeune joueur a été convoqué pour affronter le Malawi (13 et 17 novembre) dans le cadre de deux matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations.

Lors de la dernière trêve internationale, Hamza a inscrit son premier but avec l'équipe première d'Égypte à l'occasion de la large victoire 5-0 contre le Soudan du Sud, et il a également disputé les matchs face à l'Angola (0-0) et à l'Afrique du Sud (0-1). Mais il se retrouve désormais face à une situation nouvelle, puisque l'entraîneur Hossam Hassan a été limogé avant le coup d'envoi des matchs internationaux de novembre, et Ali Maher a pris le poste de sélectionneur de l'Égypte.

Publicité Publicité

Le changement d'entraîneur en Égypte prive Hamza de l'un de ses plus grands soutiens, puisque Hossam Hassan comptait sur lui avant même qu'il ne s'illustre dans l'équipe première du Barça et l'avait convoqué pour la Coupe du monde l'été dernier. Mais cela ouvre aussi une fenêtre pour que l'attaquant soit important avec la sélection de son pays.

Related Topics

Hamza est le seul véritable attaquant de pointe convoqué par la sélection égyptienne, et le nouvel entraîneur, Ali Maher, avait l'habitude de jouer avec un attaquant classique lorsqu'il dirigeait le club de Cleopatra. Ainsi, le joueur du Barça pourrait tenir un rôle important.

Quant aux autres attaquants égyptiens convoqués, il s'agit de Mohamed Salah, Omar Marmoush et Mahmoud Mamdouh, mais tous ont tendance à offrir un meilleur rendement sur les ailes.

Publicité

En Égypte, de grands espoirs reposent sur Hamza Abdelkarim, considéré comme le futur grand joueur du pays, tandis qu'au Barça on suivra de près ses performances durant cette trêve internationale afin d'analyser son potentiel, en vue de lui offrir davantage d'opportunités avec l'équipe première.

La liste de la sélection égyptienne pour les deux matchs face au Malawi est la suivante :

Gardiens de but : Mohamed El-Shenawy (Al Ahly), Mahdi Soliman (Zamalek), Mostafa Chobir (Al Ahly), Mohamed Alaa (Ceramica Cleopatra).

Publicité

Défense : Mahmoud Hamdi « El-Wensh » (Zamalek), Hossam Abdelmaguid (Ludogorets, Bulgarie), Rami Rabia (Al Ain, Émirats arabes unis), Mohamed Abdelmonem (Nice, France), Mahmoud Marei (Pyramids), Mohamed Hany (Al Ahly), Karim Hafez (Pyramids), Ahmed Fatouh (Zamalek), Tarek Alaa (Zed).

Milieu : Marwan Attia (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids), Mahmoud Saber (Pyramids), Mohamed Chehata (Zamalek), Nasser Maher (Pyramids), Ibrahim Adel (Nordsjælland, Danemark), Mahmoud Hassan « Trezeguet » (Al Riyadh, Arabie saoudite), Ahmed Sayed « Zizo » (Al Ahly), Haytham Hassan (Celtic, Écosse).

Publicité

Attaque : Mohamed Salah (Trabzonspor, Turquie), Omar Marmoush (Tottenham, Angleterre), Hamza Abdelkarim (Barça, Espagne), Mahmoud Mamdouh (Modern Sport).

Le stage de la sélection égyptienne a débuté le 9 novembre courant, au centre des équipes nationales, en préparation des deux matchs au cours desquels l'Égypte cherche à conforter sa première place du groupe 2 et à se rapprocher d'un nouveau pas de la qualification pour la compétition continentale.