Xavi Simons manquera la Coupe du monde en raison d’une grave blessure au genou, contraignant le sélectionneur Ronald Koeman à chercher un remplaçant. Le consultant Leo Driessen suggère alors de se tourner vers un autre joueur en forme outre-Manche.

« Vous pouvez aussi convoquer un autre joueur qui évolue en Angleterre. Si vous cherchez un attaquant, pensez à Zian Flemming », a déclaré Driessen lundi dans l’émission Voetbalpraat sur ESPN, mettant en avant l’avant-centre de Burnley.

« Il vient encore de marquer, il est en forme et solide. Si un autre attaquant venait à manquer, je penserais sans hésiter à lui », conseille l’analyste à Koeman en vue de la Coupe du monde.

Driessen précise que l’attaquant a marqué dix buts en Premier League cette saison (en réalité neuf en 25 matchs) et rappelle : « Et cela dans un club relégué. »

Kenneth Perez intervient alors : « Si les gens évoquent Bryan Linssen, on peut tout à fait faire de même avec Flemming. » Le présentateur Vincent Schildkamp rappelle toutefois que cet appel en faveur de Linssen était ironique.

« Il faut des attaquants, et Flemming est un joueur mobile », analyse Willem Vissers, qui comprend pourquoi Driessen a jeté son dévolu sur l’Amstellodamois. « Il est un peu sorti des radars. Il avait sauvé Fortuna Sittard de la relégation en repoussant miraculeusement le ballon de la tête hors de ses cages face au NEC. »

« Il a passé quelques années à Millwall, en deuxième division anglaise, donc il est sorti des radars. Aujourd’hui, il a été promu avec Burnley, mais le club est à nouveau en bas de classement. Marquer dix buts, c’est bien, surtout dans une équipe qui joue souvent défensivement. Ce profil est très différent de celui de l’équipe nationale néerlandaise. »

« Mais après Donyell Malen, c’est lui qui a marqué le plus de buts à l’étranger », rappelle Vissers en référence à l’attaquant qui brille à l’AS Roma et a déjà trouvé le chemin des filets à dix-neuf reprises en Angleterre et en Serie A.

Flemming nourrit l’ambition de porter le maillot de l’équipe nationale, comme il l’a récemment révélé à Voetbal International. « Je vais m’assurer que le sélectionneur ne puisse plus m’ignorer. Cet objectif est désormais proche. »