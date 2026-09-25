Auprès de Sky Italia, l’ancien milieu de terrain a révélé que les Catalans voulaient recruter Lautaro Martinez de l’Inter Milan : « C’est vrai qu’à un certain moment, Lautaro faisait partie des attaquants que nous avons évalués et que nous jugions aptes à jouer pour le Barça. Il était l’un des joueurs que nous avions à l’œil. »

L’Inter a toutefois bloqué le dossier, raison pour laquelle les Blaugrana ont renoncé à une offensive de transfert concrète. « C’est une icône, une légende de l’Inter, et aujourd’hui encore il en est le capitaine. Par respect pour le joueur et pour le club, lorsque l’Inter nous a fait savoir qu’ils n’étaient pas disposés à négocier, nous avons mis fin à notre démarche et n’avons pas approfondi davantage le sujet », a déclaré Deco, avant d’insister : « Nous n’avons jamais eu le moindre contact avec Lautaro, ni avec son conseiller. En revanche, il est également vrai que c’est un joueur que nous avons énormément admiré et que nous admirons encore aujourd’hui. Personnellement, je suis un grand fan de Lautaro. »

Finalement, le Barça a recruté Gabriel Jesus d’Arsenal peu avant la fermeture du mercato afin d’étoffer son effectif. En plus de Robert Lewandowski, parti librement en MLS (Chicago Fire), le champion en titre a perdu un autre attaquant avec Ferran Torres (transféré pour 48,5 millions d’euros au Paris Saint-Germain). Alvarez devait initialement combler ce vide. La signature visée de l’Argentin s’est toutefois révélée bien plus compliquée que prévu.

Barça : pourquoi le transfert de Julian Alvarez a-t-il échoué ?

L’Atletico a fait capoter le projet, rejetant l’offre de Barcelone et renvoyant sans ambiguïté à la clause libératoire contractuelle, fixée à l’énorme montant de 500 millions d’euros. L’opération a échoué et Alvarez est resté à Madrid malgré son souhait de départ ouvertement exprimé, où il doit faire face à une forte hostilité de la part des supporters.

Barcelone n’a donc pas trouvé de remplaçant poste pour poste en attaque, mais l’offensive de l’entraîneur Hansi Flick s’est néanmoins montrée prolifique et extrêmement dangereuse depuis le début de la saison.

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Avant tout, la décision de Flick de décaler Raphinha du côté gauche pour le placer dans l’axe de l’attaque s’est jusqu’ici révélée être un coup de génie. Le Brésilien compte 14 buts incroyables en huit matches officiels, auxquels s’ajoutent trois autres buts directement provoqués.

Son coéquipier Lamine Yamal a apporté sept buts. Et Karim Adeyemi donne lui aussi satisfaction. L’international allemand, qui a manqué une énorme occasion lors du premier match du sélectionneur Jürgen Klopp contre les Pays-Bas (1-1), en est déjà à six contributions décisives (trois buts et trois passes décisives).