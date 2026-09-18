Comme le rapporte la station de radio Onda Cero, Alvarez envisage, après ces événements, de se séparer de son conseiller actuel Fernando Hidalgo et de rejoindre à la place l’agence de l’ex-joueur Javier Pastore, qui représente notamment Enzo Fernandez, la recrue estivale de ManCity.

La raison en est manifestement le déroulement extrêmement insatisfaisant, du point de vue de l’attaquant argentin, de la dernière période des transferts. Alvarez voulait absolument rejoindre le FC Barcelone lors de celle-ci, mais son club, l’Atlético de Madrid, ne lui a pas accordé de bon de sortie.

« Les chances que nous le vendions au Barça sont de zéro pour cent. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’argent, mais de dignité. Une campagne a été lancée avec des mensonges et des demi-vérités. Et seul l’Atlético doit en payer le prix », avait déclaré un dirigeant de l’Atlético quelques jours avant la clôture du mercato à Marca .

Les relations entre les parties étaient déjà tendues depuis un certain temps. Au printemps, Alvarez aurait d’abord refusé une prolongation anticipée de contrat avec revalorisation salariale chez les Rojiblancos. Selon Marca , les dirigeants de l’Atlético lui auraient promis qu’il pourrait partir l’été suivant si un club formulait, avant le 20 juin, une offre de 150 millions d’euros d’indemnité de transfert. Mais cela ne se serait prétendument jamais produit.

À la place, le Barça a courtisé publiquement le vice-champion du monde en titre et a tenté, via son conseiller Hidalgo, de faire pression sur l’Atlético. Alvarez a déclaré pendant la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique que le meilleur choix pour lui comme pour l’Atlético était un transfert.

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Combien d’argent l’Atlético de Madrid réclamait-il pour Julian Alvarez ?

L’Atlético, en revanche, a réaffirmé à plusieurs reprises qu’il ne céderait pas Alvarez au FC Barcelone et s’est accroché à l’indemnité fixée dans le contrat de l’attaquant, qui court jusqu’en 2030 : 500 millions d’euros. L’équipe dirigée par Hansi Flick n’aurait toutefois offert « que » 100 millions d’euros. Le transfert ne s’est finalement pas concrétisé, même si, à la fin, les deux géants de Premier League Manchester City et Arsenal s’étaient eux aussi invités dans les négociations. Le Barça a recruté à la place Gabriel Jesus en provenance des Gunners.

Alvarez a finalement manqué le début de la nouvelle saison en raison d’une maladie. Il a ensuite été absent lors des deux derniers matches de Liga contre la Real Sociedad et Osasuna pour des problèmes musculaires, après avoir été hué par les supporters de l’Atlético lors de ses débuts de la saison.

Madrid avait recruté Alvarez en 2024 pour une indemnité de transfert de 75 millions d’euros. Depuis, il a inscrit 49 buts en 109 matches. Il a également délivré 18 passes décisives supplémentaires.